EYAD BABA/AFP Multitud a las afueras del almacén de alimentos de la ONU.

Cuatro palestinos murieron este miércoles luego de que una "horda de personas hambrientas" irrumpiera en un almacén de alimentos en el centro de Gaza en un desesperado intento por conseguir algo de comida, informó el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Según informes, la multitud gritaba, se empujaba e incluso algunos arrancaron pedazos del edificio para entrar.

Las imágenes del suceso muestran a miles de personas irrumpiendo en el almacén de Al-Ghafari en Deir Al-Balah y llevándose bolsas de harina y cajas de comida mientras se escuchan disparos.

En un comunicado, el PMA afirmó que las necesidades humanitarias en Gaza se habían "salido de control" después de un bloqueo israelí de casi tres meses y que se alivió la semana pasada, pero según los organismos de ayuda no se ha hecho lo suficiente.

"Gaza necesita un aumento inmediato de la asistencia alimentaria. Es la única manera de garantizar que la población no muera de hambre", indicó.

Israel comenzó a permitir la entrada de una cantidad limitada de ayuda a Gaza la semana pasada. Sin embargo, la enviada de la ONU para Oriente Medio, Sigrid Kaag, declaró ante el Consejo de Seguridad de la ONU que esto era "comparable a un bote salvavidas tras el naufragio", cuando todos en Gaza corrían el riesgo de hambruna.

Estas nuevas muertes se producen un día después de que otra multitud de palestinos fuera atacada a tiros en un centro de distribución de ayuda dirigido por la Fundación Humanitaria de Gaza o GHF (en sus siglas en inglés), un nuevo y controvertido grupo respaldado por Estados Unidos e Israel.

Una persona falleció y 48 resultaron heridas en el ataque, según el Ministerio de Salud de Gaza.

El ejército israelí, que custodia el lugar, afirma haber realizado solo disparos de advertencia para controlar la situación, pero un funcionario de alta jerarquía de la ONU afirmó que la mayoría de las heridas se debieron a tiros y que "se estaba disparando desde las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel)".

Las FDI afirman que están verificando los reportes sobre lo sucedido.

BBC

Toda la población de Gaza se enfrenta al hambre

Los gobiernos de Estados Unidos e Israel han dicho que están evitando que Hamas robe la ayuda, algo que el grupo armado niega.

Jonathan Whittall, jefe de la oficina humanitaria de la ONU para los territorios palestinos ocupados, ha afirmado que no había evidencia de que Hamás estuviera desviando ayuda coordinada a través de canales humanitarios creíbles.

Dijo que el verdadero robo de suministros de socorro desde el comienzo de la guerra había sido llevado a cabo por bandas criminales a las que el ejército israelí "permitió operar en la proximidad del punto de cruce de Kerem Shalom en Gaza".

El nuevo sistema de distribución de ayuda de la Fundación Humanitaria de Gaza o GHF (en sus siglas en inglés), respaldado por Israel y EE.UU., utiliza contratistas de seguridad estadounidenses y pasa por alto a la ONU, que la ha criticado por considerarla poco ética e inviable.

Las agencias de la ONU han advertido que los 2,1 millones de habitantes de Gaza se enfrentan a niveles catastróficos de hambre después de un bloqueo israelí de casi tres meses.

La ONU ha argumentado que un aumento de ayuda como el registrado durante el reciente cese del fuego entre Israel y Hamás reduciría la amenaza de saqueos por parte de la gente hambrienta y le permitiría hacer pleno uso de su bien establecida red de distribución en toda la Franja de Gaza.

REUTERS/Hatem Khaled T La GHF señaló que sus camiones entregaron alimentos en sitios de distribución seguros, el lunes.

Por su parte, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, acusó a la ONU de comportarse de manera "mafiosa" al amenazar a las agencias de ayuda que trabajan con la GHF.

La ONU ha dicho que el nuevo sistema de distribución de ayuda israelí en Gaza es "esencialmente una escasez diseñada", añadiendo que opera sólo en el sur del territorio cuando la mayoría de la población está en el norte.

window.addEventListener(’message',function(event){let _message$src;let message;try{message=typeof event.data===’string’&&JSON.parse(event.data);}catch(e){console.log(’Message event data is not JSON so could not be parsed');}if((message===null||message===void 0 ? void 0 : message.sender)===’Flourish’&&(message===null||message===void 0 ? void 0 : message.context)===’iframe.resize’&&message!==null&&message!==undefined&&message!==void 0){if((_message$src=message.src)!==null&&_message$src!==void 0&&_message$src.includes(’visualisation/23467916′)){const flourishEmbed=document.getElementById(’flourish-visualisation-23467916′);if(flourishEmbed){flourishEmbed.style.height=message.height+’px';}}}});

"Distribución segura y digna"

El funcionario Ajith Sunghay afirmó que la manera de distribuir la ayuda como la GHF lo está haciendo "expone a las personas a la muerte y a lesiones tratando de conseguir comida".

Cuando se le preguntó si los alimentos, tal como los distribuye GHF, eran mejor que ninguno, Sunghay dijo: "Existe un derecho a la alimentación, pero también a la distribución de una manera segura y digna de alimentos y suministros humanitarios".

La ONU y otras organizaciones de ayuda humanitaria establecidas se han negado a cooperar con la GHF, argumentando que su operación no cumple con los principios humanitarios de neutralidad e imparcialidad.

La Oficina de Medios de Gaza informó que los esfuerzos de Israel para distribuir ayuda habían "fracasado miserablemente".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sostuvo en un discurso el martes que su gobierno había "elaborado un plan con nuestros amigos estadounidenses para tener sitios de distribución controlados" para la ayuda, en los que sería "muy difícil que Hamas la robara, especialmente porque vigilamos estas posiciones".

El gobernante reconoció que hubo "alguna pérdida de control momentánea" en el sitio de la GHF en Rafah, pero agregó: "Lo volvimos a controlar. Vamos a poner muchos más de estos".

Hassan Jedi/Anadolu via Getty Images Esta foto del 27 de mayo, muestra la distribución de comidas calientes por parte de organizaciones benéficas en el campo de refugiados de Nuseirat.

Posiciones vigiladas

Israel impuso un bloqueo total de la ayuda humanitaria y los suministros comerciales a Gaza el 2 de marzo y reanudó su ofensiva militar dos semanas después, poniendo fin a un cese el fuego de dos meses con Hamas.

De acuerdo con Israel, esas medidas estaban destinadas a presionar al grupo armado para que libere a los 58 rehenes que aún están retenidos en Gaza, de los cuales se cree que hasta 23 están vivos.

El 19 de mayo, el ejército israelí lanzó una ofensiva ampliada que, según Netanyahu, haría que los soldados "tomaran el control de todas las áreas" de Gaza.

Al día siguiente, señaló que Israel también aliviaría temporalmente el bloqueo y permitiría la entrada de una cantidad "básica" de alimentos a Gaza.

Israel lanzó una campaña militar en Gaza en respuesta al ataque transfronterizo de Hamás, perpetrado el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes.

Al menos 54.084 personas han muerto en Gaza desde entonces, incluidas 3.924 desde que Israel reanudó su ofensiva, según el Ministerio de Salud de ese territorio.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más