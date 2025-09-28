Getty Images Imagen de la iglesia tras el incendio.

Al menos dos personas han muerto y otras ocho resultaron heridas en un tiroteo y un incendio en una iglesia mormona en Michigan, según informó la policía local.

Las autoridades dijeron que el sospechoso estrelló su vehículo contra la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, una localidad situada a 96 km al noroeste de Detroit, la mañana del domingo y abrió fuego.

Luego el sospechoso, un hombre de 40 años identificado como Thomas Jacob Sanford, prendió fuego a la iglesia de manera "deliberada".

El incendio fue controlado, pero los funcionarios dijeron que temían encontrar más víctimas cuando sea seguro ingresar al edificio.

El presunto atacante fue abatido por la policía, informó el Departamento de Policía de Grand Blanc Township, que añadió que no existe una amenaza adicional para el público.

Los agentes señalaron que los heridos sufrieron impactos de bala y se encuentran todos condición estable en el hospital excepto uno, que está grave.

Los investigadores señalaron que buscan un motivo para este ataque y están registrando la propiedad del sospechoso, así como sus registros telefónicos.

"Un acto cobarde y criminal"

Doug Anderson, portavoz de la iglesia confirmó que el tiroteo ocurrió durante el servicio religioso dominical de la congregación, calificándolo de "trágico acto de violencia".

"Los lugares de culto deben ser santuarios de paz, oración y conexión. Oramos por la paz y la sanación de todos los involucrados", añadió.

La policía de Grand Blanc añadió que se han desplegado 100 agentes del FBI para colaborar en la investigación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó haber sido informado sobre lo ocurrido en Michigan, calificándolo de "horrendo tiroteo".

En una publicación en redes sociales, Trump escribió: "El sospechoso está muerto, pero aún queda mucho por saber".

"Este parece ser otro ataque dirigido contra cristianos en Estados Unidos".

Mientras, el director del FBI, Kash Patel, confirmó en un comunicado que agentes federales están asistiendo a las autoridades locales. Calificó el incidente como "un acto cobarde y criminal".

La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, dijo en una publicación en X que había recibido informes sobre "lo que parece ser un horrible tiroteo e incendio" en la iglesia.

"Tal violencia en un lugar de culto es desgarradora y estremecedora", afirmó Bondi. "Por favor, únanse a mí en oración por las víctimas de esta terrible tragedia".

En un comunicado aparte, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, dijo: "La violencia en cualquier lugar, y especialmente en un lugar de culto, es inaceptable", y añadió que está siguiendo de cerca la situación.

