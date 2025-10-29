Getty Images Miles de personas han sido evacuadas en Cuba ante la llegada de Melissa.

El huracán Melissa atravesó Cuba este miércoles con intensas lluvias y una fuerte marejada ciclónica tras haber golpeado con gran intensidad a Jamaica, país que se ha declarado "zona catastrófica" y en el que han muerto al menos 4 personas.

El poderoso fenómeno climático tocó tierra en los alrededores de la provincia de Santiago de Cuba, en el sureste de la isla, en horas de la madrugada con categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y unos vientos "sostenidos" de hasta 193 km/h, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

Aunque más tarde se debilitó a categoría 2, el Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet) indicó que continuarán las intensas lluvias, fuertes vientos y marejadas asociadas en el tercio oriental del país.

En el vecino Haití el temporal produjo inundaciones que han acabado con la vida de más de 20 personas, según reportó Associated Press citando a la agencia haitiana de protección civil, así como el derribo de casas con gente atrapada dentro.

Melissa pasó por Jamaica el martes como un fenómeno de categoría 5 y con vientos que alcanzaron velocidades de hasta 295 km/h, convirtiéndose en la mayor tormenta registrada en esta isla caribeña de 2,8 millones de habitantes, donde aún se está haciendo balance sobre los daños que ha dejado a su paso.

En la tarde del martes, Desmond McKenzie, ministro de Gobierno Local y Desarrollo Comunitario de Jamaica, informó que cuatro personas fallecieron en la zona de St. Elizabeth.

En un comunicado, expresó: "Lamento anunciar que la policía confirmó el fallecimiento de cuatro personas —tres hombres y una mujer— en St. Elizabeth.

"Fueron encontradas tras ser arrastradas por las inundaciones provocadas por el huracán".

YAMIL LAGE/AFP via Getty Images) Las fuertes precipitaciones y el oleaje anegaron varias poblaciones de Cuba incluso antes de que la tormenta llegara.

La peor en años

Tras golpear a Jamaica, Melissa llegó a Cuba por la ciudad de Chivirico, en el sureste del país.

Melissa produjo abundantes precipitaciones, con un registro de 335,2 milímetros (o litros por metro cuadrado) en el Centro Meteorológico de la provincia de Holguín.

El meteorólogo de la BBC Simon King afirmó que Melissa es una de las tormentas más potentes que ha azotado la isla desde 2017.

Los medios estatales cubanos indicaron que las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) del país estaban enfocando sus mayores esfuerzos en la ciudad de Santiago de Cuba, la segunda más poblada de la isla.

BBC

El gobierno cubano había declarado el estado de alerta en las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Las Tunas.

El papa León XIV ha hecho un llamado a la solidaridad con las islas afectadas por Melissa y pidió a las autoridades "hacer todo lo posible" por atender a los afectados.

"Oro por quienes han perdido la vida, por quienes huyen y por las poblaciones que, a la espera del desarrollo de la tormenta, viven horas de angustia y preocupación", declaró el pontífice durante la tradicional audiencia general de los miércoles, reseñó Vatican News.

Getty Images Muchos habitantes del sureste de Cuba fueron trasladados a albergues.

La devastación en Jamaica

Los reportes preliminares de daños en Jamaica hablan de afectaciones en numerosos hospitales, carreteras inundadas y miles de árboles y postes de luz caídos, pero debido a las dificultades para las comunicaciones y a los cortes de la electricidad, se prevé que no se conozca la magnitud real del desastre hasta dentro de varios días.

"Los informes que hemos recibido hasta ahora incluyen daños en hospitales, viviendas y propiedades comerciales, así como daños en nuestra infraestructura vial", declaró el primer ministro Holness a la cadena estadounidense CNN, reseñó Reuters.

El mandatario le dijo más tarde a la BBC que parroquias como Saint Elizabeth, Hanover, Saint James y partes de Manchester se han visto gravemente afectadas. La ciudad de Black River "ha quedado totalmente destruida".

Por ahora, la prioridad es restablecer el suministro eléctrico y las telecomunicaciones, afirmó Holness. Esto podría tardar días o, en las zonas más afectadas, semanas.

En similares términos se pronunció Richard Vernon, alcalde de Montego Bay, la segunda ciudad más importante de la isla.

"Lo primero que estamos haciendo es asegurarnos de que todos estén vivos", declaró el funcionario al programa BBC Breakfast.

Los últimos datos muestran que Melissa no solo es la tormenta más potente en el mundo en lo que va del año, sino que es el huracán más fuerte que haya azotado Jamaica desde que se comenzaron a crear registros hace 174 años.

El récord anterior lo tenía el huracán Gilbert, que golpeó la isla en 1988 y causó 49 víctimas.

YAMIL LAGE/AFP via Getty Images

Getty Images Las inundaciones son uno de los mayores riesgos que enfrenta Jamaica.

Silencio sepulcral

Los primeros rayos del sol de este miércoles no llegaron acompañados del tradicional bullicio con el que suele amanecer la ciudad de Kingston, sino con silencio sepulcral.

¿La razón? "Mucha gente no tiene electricidad", explicó Nick Davis, reportero de la BBC que se encuentra en la capital de Jamaica.

La tormenta ha dejado cerca de tres cuartos de la isla sin servicio de luz.

Pero mientras las autoridades esperaban que los rayos del sol permitieran cuantificar los daños, algunos responsables advirtieron de que la fauna silvestre también representaba una amenaza.

Las inundaciones podrían haber desplazado a los cocodrilos de sus hábitats naturales, informaron responsables sanitarios jamaicanos.

"El aumento del nivel del agua en ríos, barrancos y pantanos podría provocar que los cocodrilos se trasladen a zonas residenciales", declaró la Autoridad Sanitaria Regional del Sureste en un comunicado.

"Por lo tanto, se recomienda a los residentes que viven cerca de estas zonas que se mantengan alerta y eviten las inundaciones".

El gobierno de Reino Unido se ha sumado a esta petición y ha instado a los turistas británicos que se encuentran en la isla caribeña de vacaciones que permanezcan en sus hoteles.

En las Bahamas, el siguiente destino de Melissa hacia el noreste, el gobierno ordenó la evacuación de los residentes de la parte sur del archipiélago, mientras que en Jamaica, Haití y las islas Turcas y Caicos seguían sufriendo los coletazos del fenómeno.

Melissa se ha caracterizado por un avance particularmente lento de 6 km/h sobre aguas del Caribe, lo cual representa un mayor riesgo debido a que sus fuertes lluvias se mantienen durante más tiempo en la región.

RICARDO MAKYN/AFP via Getty Images En Jamaica, cientos de árboles y postes de electricidad terminaron en el piso debido a los fuertes vientos.

