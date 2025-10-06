El Premio Nobel de Medicina 2025 fue otorgado a Mary E. Brunkon, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmunológica periférica.

Se trata de un mecanismo que evita que el sistema inmunológico dañe el cuerpo.

"Sus hallazgos han sido decisivos para comprender cómo funciona el sistema inmunológico y por qué no todos nosotros desarrollamos enfermedades autoinmunes severas", explicó Olle Kämpe, presidente del Comité del Nobel.

La Real Academia Sueca decidió entregar este galardón de modo compartido a los tres investigadores, cuyos trabajos se han desarrollado en universidades de Estados Unidos y Japón.

Noticia en desarrollo, más información en breve.

BBC

