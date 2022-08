Más de 80000 turistas están atrapados en la Hawái China por un nuevo confinamiento por coronavirus

BBC

Más de 80.000 turistas quedaron varados en un popular centro turístico en China después de que un brote de coronavirus provocara un confinamiento.Las autoridades cancelaron todos los vuelos y trenes desde Sanya, conocido como el "Hawái de China", el sábado, un día después de que se confirmaran 263 casos positivos.Los viajeros ahora deben presentar cinco pruebas de PCR negativas durante siete días antes de que se les permita salir.China es la única economía importante que aún sigue una política de "cero covid".

Getty Images

Getty Images

El país ha registrado menos de 15.000 muertes desde que comenzó la pandemia, según la Universidad Johns Hopkins.Sin embargo, las medidas adoptadas han generado preocupación por el impacto que tendrá en la economía las estrictas reglas, incluidas las pruebas masivas y los confinamientos locales.

Destino de surf

Getty Images Shanghái estuvo confinada durante más de dos meses.

Las restricciones en Sanya, una ciudad en el sur de la isla de Hainan y un popular destino de surf, llegan durante la temporada alta de turismo.Los servicios esenciales comopero los lugares de entretenimiento están cerrados desde la semana pasada, informa la agencia de noticias AFP.Las autoridades han pedido que pedirán a los hoteles quehasta que se levanten las restricciones.Sanya no es la única ciudad que se ha cerrado en los últimos meses.Alrededor de un millón de personas, la ciudad en el centro de China donde se registró por primera vez el covid-19, enfrentaron nuevas restricciones el mes pasado después de que se confirmaron cuatro casos asintomáticos.Mientras tanto, en junio, losfinalmente salieron de un estricto bloqueo de dos meses.Elcontra una ola de nuevas infecciones de coronavirus durante más de un mes cuando las autoridades decidieron imponer un duro confinamiento.La medida se tomó después de que los casos subieron a más de 13.000 por día, pese a que comparado con otras situaciones internacionales, las cifras no eran tan altas.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.