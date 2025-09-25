Getty Images Explosión en una zona de Ciudad de Gaza el pasado 5 de septiembre.

"Vehículos militares viejos convertidos en enormes bombas móviles, colocados en el corazón de vecindarios residenciales y detonados remotamente para demoler edificios enteros, reduciendo a trizas en segundos a quien esté cerca; su impacto es peor y más devastador que los ataques aéreos".

Así es cómo Alam al-Ghoul, quien vive en la Ciudad de Gaza, describió lo que los residentes llaman "los robots de trampas explosivas". Dicen que es la primera vez que ven ese tipo de arma en los años de guerra que han sufrido, y que los ataques en que se usan se están volviendo más frecuentes.

"Estos robots pueden ser tanques viejos o vehículos de transporte de personal blindados que ya no sirven para ese uso", expresó Ghoul.

"Los toman, los llenan de explosivos, y los lanzan a las calles de la Ciudad de Gaza, controlándolos remotamente", explicó a la BBC.

"Minutos después de que son posicionados en la zona fijada como objetivo, hay una enorme explosión. El cielo se vuelve rojo vivo en segundos", contó.

"Si hay personas en las cercanías de la explosión, no se encontrará rastro de ellas. Incluso sus restos son esparcidos y no podemos encontrarlos intactos", dijo Ghoul, quien ocasionalmente trabaja de voluntario ayudando a recuperar los cuerpos de las víctimas del conflicto en Gaza.

Los edificios quedan completamente aplastados o ahuecados, dependiendo de su proximidad a la explosión, dejando el área despejada para las fuerzas israelíes "como si fuera una operación de barrido", añadió Ghoul.

Él ha sido testigo de los efectos de la destrucción y le aseguró a la BBC que "familias enteras han sido aniquiladas".

"La familias se encuentran en sus hogares cuando el 'robot' explota, y sus casas se desploman encima de ellas. Algunas todavía se encuentran bajo los escombros en vecindarios como Al-Zaytoun, Seikh Radwan y Jabalia", añadió.

La Oficina de Medios del Gobierno de Gaza, administrada por Hamás, declaró que el ejército israelí ha estado realizando un operativo militar en la Ciudad de Gaza desde el 13 de agosto, matando a más de 1.200 personas e hiriendo a más de 6.000, según las estadísticas publicadas por las autoridades oficiales y de salud de la Franja.

En ese comunicado, Hamás dice que los operativos militares incluyen bombardeos aéreos intensivos con más de 70 ataques aéreos directos de aviones de combate, además de la detonación de más de 100 robots explosivos en zonas pobladas, provocando un amplio desplazamiento forzado.

Anadolu via Getty Images

El ejército de Israel está llevando a cabo un asalto intenso contra la Ciudad de Gaza, con los medios israelíes informando que hay explosiones tan poderosas que se pueden sentir en Tel Aviv, a unos 70 km de distancia.

BBC News Arabic contactó al teniente coronel Avichay Adraee, portavoz militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para que comentara sobre las acusaciones de que el ejército ha desplegado estas armas contra civiles.

Adraee expresó a la BBC: "Nosotros no discutimos los métodos operacionales, pero puedo decir que usamos varios medios -algunos altamente innovadores y usados por primera vez- para lograr nuestros objetivos, eliminar a los terroristas de Hamás y proteger a los soldados y civiles israelíes".

Reuters Algunas explosiones en la Ciudad de Gaza son tan potentes que se pueden sentir en lugares en Israel a decenas de kilómetros.

Explosión devastadora

Nidal Fawzi, otro residente de la Ciudad de Gaza, se preguntó si Gaza se había convertido en una zona de pruebas para las armas israelíes, señalando que los robots "siembran el terror, especialmente entre las mujeres y niños, y fuerzan la huida de la gente".

Afirmó a la BBC que había visto esas armas en acción durante una operación militar anterior.

"Era medianoche. Vi un enorme 'robot' rectangular siendo tirado por un vehículo militar. Lo dejaron cerca de una pared y se alejaron en el vehículo. Grité a mi familia para que saliera inmediatamente. Minutos después de que huyéramos, hubo una explosión como nada que haya visto antes".

Fawzi describió la explosión como devastadora:

"En Al-Zaytoun, vi cuerpos reducidos a fragmentos pequeñísimos. Aún a 100 metros de distancia, las personas murieron por la presión de la explosión y asfixia. Esta es el arma más terrorífica que hemos visto en esta guerra".

Los residentes que huyeron antes de que explotara "sólo pensaban en salir", tratando de escapar del "monstruo de hierro explosivo", recuerda Fawzi.

AFP via Getty Images El ejército israelí ha ordenado a los palestions a evacuar la Ciudad de Gaza, pero un gran númerdo de ellos permanece.

La reducción del costo del enfrentamiento militar

El profesor Hani al-Basous, un experto en seguridad de la Academia Joaan Bin Jasim para los Estudios de Defensa en Qatar, que anteriormente trabajó en la Franja de Gaza, indicó a la BBC que el ejército israelí usa estos vehículos explosivos activados por control remoto para destruir áreas residenciales, túneles y grandes edificios sin intervención directa para "reducir el costo del enfrentamiento militar y evitar bajas israelíes".

Señaló que cargan cuantiosas cantidades de explosivos y han sido utilizados en túneles y manzanas residenciales, causando explosiones enormes.

Karem al-Gharabli, otro residente de Gaza, dijo a la BBC que vio el arma en acción en abril de 2025, durante un ataque israelí contra un edificio residencial de varios pisos en el este de la Ciudad de Gaza.

"Yo estaba a unos 400 metros de la explosión, sin embargo, todas las esquirlas y las rocas alcanzaron nuestra casa", comentó Gharabli.

"El cielo se tornó rojo y la luz era enceguecedora. Fue aterrador".

El doctor Munir al-Bursh, director general del Ministerio de Salud Palestino, expresó que el ejército israelí ahora depende diariamente de los 'robots' explosivos dentro de la Ciudad de Gaza, asegurando que es "una táctica que representa una amenaza directa contra los civiles y empeora la catástrofe humanitaria".

Afirmó que cada uno carga hasta siete toneladas de explosivos, con entre 7 y 10 detonados diariamente, forzando el desplazamiento masivo y aumentando la densidad poblacional en el occidente de Gaza hasta 60.000 personas por kilómetro cuadrado.

Advierte que el continuo uso de estos robots pueden conducir a "masacres y la destrucción total de la infraestructura residencial", especialmente dada la escasez de capacidades de rescate y socorro bajo el bloqueo.

*Dadas las condiciones actuales en Gaza, no fue posible encontrar imágenes de los vehículos mencionados en este artículo, o el resultado inmediato de una explosión. Las fotografías en este artículo fueron tomadas después del más reciente asalto israelí contra la Ciudad de Gaza.

BBC

