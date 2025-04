Vitor Serrano/BBC News Brasil Los árboles comenzaron a plantarse en 2003.

En las últimas dos décadas, en una zona de la Zona Este de São Paulo -una de las regiones más pobladas de la ciudad- ha surgido un verdadero bosque donde antes solo había escombros y tierras degradadas.

Con la plantación de decenas de miles de árboles, el ahora Parque Lineal de Tiquatira se ha convertido en un refugio de ocio y actividad física para los habitantes de la zona, que está ubicada en Vila São Geraldo, en el límite entre los distritos de Penha y Cangaíba.

Más que eso, la existencia de esta enorme área verde en una región densamente poblada ayuda a lidiar con el calor, según científicos y visitantes, y atrae a la región muchas especies de aves y otros seres vivos que no se habían visto allí durante mucho tiempo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Y todo este proyecto comenzó con la iniciativa de una persona: Hélio da Silva.

A sus 73 años, es más conocido como "el plantador de árboles" gracias al trabajo que ha realizado durante los últimos 22 años.

Vitor Serrano/BBC News Brasil Hélio da Silva pasa el día en el Parque Tiquatira y continúa plantando árboles.

Durante este período, Silva plantó más de 41.000 árboles, todos debidamente registrados en archivos y cuadernos, y creó este parque lineal en la capital paulista.

Silva nació en la ciudad de Promissão, en el interior de São Paulo, y se mudó con su familia a la capital del Estado, considerada el corazón financiero de Brasil, cuando tenía ocho años.

Reside en la Zona Este de la ciudad desde hace 65 años y ha desarrollado una carrera como ejecutivo en importantes empresas del sector azucarero.

Terquedad para vencer la resistencia

Antes de ir a trabajar todas las mañanas, a Silva le gustaba pasear por Tiquatira. En ese momento, el lugar solo tenía césped y algunos árboles dispersos (ver fotos del antes y el después a lo largo del reportaje).

"Durante uno de estos paseos, noté que la región se degradaba cada vez más. Poco a poco, Tiquatira se convertía en un vertedero de basura, aparecían mini-piscinas de crack, la gente usaba el lugar como motel al aire libre y los comerciantes aprovechaban la situación para convertir el terreno en aparcamientos", enumera.

Vitor Serrano/BBC News Brasil Silva mantiene diarios y archivos con registros de todos los árboles que plantó en Tiquatira.

Una mañana de noviembre de 2003, tuvo una idea.

"Le dije a mi esposa: voy a cambiar todo aquí en los próximos diez años", proyectó.

Me preguntó qué iba a hacer. Y le dije: "Voy a recuperar los árboles que había aquí hace 150 o 200 años".

Silva relata que su familia y amigos lo desanimaron por completo. No es que no les gustara la idea, simplemente pensaron que tal iniciativa podría resultar molesta e incluso suponer un riesgo para su propia seguridad.

"Pero pensé: si fuera a pasar todo lo que decían, es decir, que me atacaran, que destruyeran los árboles, que viniera el gobierno y los comerciantes y me amenazaran, entonces por eso debería hacerlo", recuerda.

Silva viajó al interior del Estado de São Paulo y compró las primeras 200 plántulas de árboles para iniciar el proyecto.

"Después de tres o cuatro meses plantando, todos los árboles habían sido destruidos."

La misma escena se repitió en el segundo intento, cuando esparció 400 plántulas por todo Tiquatira.

"Y la gente me decía: '¿Ves? Te dijimos que iban a destruirlo todo. ¿Y ahora qué vas a hacer?’", cuenta.

"Bueno, ahora voy a plantar 5.000 árboles", respondió entonces.

Silva confiesa que vio ese desafío como un "detonante", una "provocación". Con cada árbol destruido, sintió la necesidad de plantar dos, tres o tantos como fuera necesario para hacer desistir a los que se oponían a la idea.

Vitor Serrano/BBC News Brasil En 2005, año en que Silva (centro) tomó la foto de arriba, Tiquatira tenía pasto y escasos árboles.

Vitor Serrano/BBC News Brasil Hoy en día, el mismo lugar está densamente cubierto de vegetación.

Aparece un nuevo parque

Después de superar estas resistencias iniciales -y de que los árboles finalmente tuvieran paz para crecer y prosperar- Silva comenzó a buscar apoyo para continuar con el proyecto.

En esa época conoció a un personaje relevante en esta historia: Eduardo Jorge, que fue secretario de Medio Ambiente de São Paulo entre 2005 y 2012, durante las alcaldías de José Serra y Gilberto Kassab.

BBC

En una entrevista con BBC News Brasil, Jorge dice que su administración impulsó una "agenda de adaptación" al cambio climático, y una de las acciones fue precisamente ampliar las áreas verdes de la ciudad.

El entonces secretario conoció a Silva al inicio de su mandato en la secretaría, durante una feria de productos orgánicos, donde fue invitado a visitar Tiquatira.

"Fui y vi que ya había empezado a plantar por iniciativa propia, con valentía y determinación. Según la administración del momento, el proyecto que había iniciado fue bien recibido y visto con buenos ojos. Otros pensaron que estaba invadiendo un espacio público", dice Jorge.

"Empezamos a incentivar lo que estaba haciendo en Tiquatira", dice el exsecretario.

Jorge explica que aconsejó a los agrónomos y subprefecturas que trabajaran en esa parte de la Zona Este con "buena voluntad, en lugar de perjudicar el trabajo de Silva".

Con esto, logró acelerar aún más la plantación. Hoy, Tiquatira es el parque lineal más grande de la ciudad de São Paulo, celebra el exsecretario.

window.addEventListener(’message',function(event){let _message$src;let message;try{message=typeof event.data===’string’&&JSON.parse(event.data);}catch(e){console.log(’Message event data is not JSON so could not be parsed');}if((message===null||message===void 0 ? void 0 : message.sender)===’Flourish’&&(message===null||message===void 0 ? void 0 : message.context)===’iframe.resize’&&message!==null&&message!==undefined&&message!==void 0){if((_message$src=message.src)!==null&&_message$src!==void 0&&_message$src.includes(’visualisation/22557305′)){const flourishEmbed=document.getElementById(’flourish-visualisation-22557305′);if(flourishEmbed){flourishEmbed.style.height=message.height+’px';}}}});

El término "parque lineal" se refiere al tipo de área verde que es más larga que ancha.

En el caso de Tiquatira, estamos hablando de una "franja verde" de 3 kilómetros de longitud y 192.000m² de área que corre a lo largo del arroyo del mismo nombre. Comienza cerca de Marginal Tietê y continúa hasta la Avenida São Miguel.

De hecho, el sitio fue reconocido oficialmente como parque por el gobierno de la ciudad en 2008, aunque la actual densidad de vegetación ha llevado a muchos (incluido el propio Silva) a considerar el sitio un bosque urbano.

Según los registros de Silva, en el momento en que se oficializó el parque había plantado 5.000 árboles. Actualmente, esta cifra ya ha superado los 40.000.

Vale la pena señalar que no existe ninguna ley en la ciudad de São Paulo que prohíba a un ciudadano plantar un árbol en un área pública o privada.

Sin embargo, el Ayuntamiento advierte que las personas interesadas en realizarlo deberían solicitar autorización a los organismos integrantes.

El Departamento de Medio Ambiente tiene incluso un manual para ayudarle a elegir las especies más adecuadas para cada ubicación.

Vitor Serrano/BBC News Brasil En la foto de 2005, se puede ver dónde corre el arroyo Tiquatira, con algunos pequeños árboles en la orilla.

Vitor Serrano/BBC News Brasil Casi dos décadas después, el mismo lugar está lleno de árboles.

Urbanizando la Mata Atlántica

Silva dice que siempre tuvo el objetivo de traer de vuelta el Bosque Atlántico, uno de los seis biomas brasileños, junto con Caatinga, Cerrado, Pantanal, Amazonas y Pampa, a la metrópolis más grande de Brasil.

"Desde la urbanización, el Bosque Atlántico ha sido expulsada y mandada lejos. Pero este es su lugar. Quizás no sea nuestro lugar, pero les aseguro que es su lugar".

Vale la pena recordar que el Bosque Atlántico es el bioma más devastado de Brasil. La región que lo alberga tiene el 72% de la población del país y representa el 80% del Producto Interno Bruto (PIB) de Brasil.

Aun así, sólo queda el 24% del Bosque Atlántico original. Y de éstas, sólo el 12% se consideran áreas de bosque maduro y bien conservado.

Vitor Serrano/BBC News Brasil Además de los árboles, Tiquatira cuenta con una pista para caminar, canchas de fútbol, ​​un anfiteatro, un parque de patinaje y equipos de gimnasio.

Pero ¿qué significa "urbanizar el Bosque Atlántico", como pretende Silva?

"Esto significa una recuperación de nuestra propia humanidad, de una sana convivencia con la naturaleza. Necesitamos pensar desde este lugar, la metrópoli de São Paulo, ubicada en el Bosque Atlántico. Urbanizar significa entonces devolverle al lugar este derecho [a tener más áreas verdes]", responde el biólogo Cesar Pegoraro, promotor de la causa del Agua Limpia de la ONG SOS Mata Atlántica.

"Mantener una zona verde como esta [Tiquatira] aporta una serie de ventajas al entorno urbano y mejora significativamente la calidad de vida de las personas. Tener biodiversidad cerca de donde vivimos es fundamental para la estabilidad humana", añade.

El experto destaca cómo pueblos, ciudades y civilizaciones enteras se asentaron en regiones con ríos y naturaleza, y cómo este intercambio con los recursos naturales fue, es y será siempre importante para nuestra especie.

Para transformar Tiquatira en una zona de vegetación densa, Silva estudió un poco de agronomía para entender cómo optimizar este trabajo.

"Hay que plantar el árbol correcto en el lugar correcto", refuerza.

Una de las estrategias que adopta hasta el día de hoy es plantar una especie frutal por cada 12 plántulas que entran en la tierra. Todas ellas son típicas del Bosque Atlántico

Vitor Serrano/BBC News Brasil En una foto de octubre de 2006, Silva aparece sosteniendo un retoño de árbol recién plantado.

Vitor Serrano/BBC News Brasil Casi 20 años después, el mismo árbol creció y ayudó a pintar de verde esta región.

"Ha sido así desde el primer día. Es una forma de atraer pájaros, de atraer vida", explica.

Hoy en día, basta con una corta caminata por Tiquatira para ver y escuchar docenas de especies de aves; los visitantes incluso han avistado tucanes, que vuelan desde el cercano Parque Várzeas do Tietê hasta el parque.

"Estos animales son grandes diseminadores de semillas y ayudan mucho a plantar y propagar árboles", señala Silva.

Otro ser vivo que comenzó a aparecer con frecuencia en la región fueron las cigarras.

Cuando BBC News Brasil visitó Tiquatira por primera vez en noviembre de 2024, la temporada de apareamiento de estos insectos acababa de terminar y era posible ver cientos de sus caparazones en los troncos de los árboles.

Cambios profundos

Después de dos décadas de trabajo y 40.000 árboles plantados, Silva entiende que la región se ha transformado por completo.

"Lo principal que ocurrió aquí fue la recuperación de la autoestima de la gente. Siento el placer que sienten al caminar por el parque", observa.

Quienes viajan por Tiquatira hacen una valoración similar.

Mariana, de 27 años, estaba caminando por el parque cuando se detuvo a hablar con BBC News Brasil.

Ella dice que se siente feliz de tener un área verde cerca de casa para hacer ejercicio.

"La gente empezó a visitar el parque con mucha más frecuencia. Ahora es hermoso y está bien organizado. Han abierto más negocios en los alrededores, así que tenemos más bares y restaurantes que atraen a mucha gente", señala.

Vitor Serrano/BBC News Brasil Mariana también observa una mejora en la seguridad alrededor de Tiquatira.

Mariana también dice que Tiquatira ha ganado importancia en su vida diaria. "Este es un lugar al que vengo para desestresarme, hacer amigos, conocer gente y observar a los animales que pasan por aquí", dice.

Neide, que recorre esta región de São Paulo desde hace 37 años y tiene un puesto donde vende bebidas y snacks en el parque, dice que "no cambiaría Tiquatira por nada".

"Este lugar representa mi trabajo, mis amigos, la mucha gente que he conocido y amo", confiesa.

Un refugio del calor

La aparición de este verdadero bosque urbano también ayuda a afrontar problemas cada vez más frecuentes relacionados con el cambio climático, como las olas de calor.

La física Regina Maura de Miranda, de la Escuela de Artes, Ciencias y Humanidades de la Universidad de São Paulo, explica que las áreas verdes "son extremadamente importantes en las regiones urbanas".

"Parques, huertos, muros con plantas, cualquier espacio con vegetación, todos son siempre bienvenidos", explica.

"Esto se debe principalmente al confort térmico. Contamos con abundante evidencia científica que demuestra que los barrios arbolados tienen temperaturas más suaves", añade.

Vitor Serrano/BBC News Brasil Neide lleva 37 años viajando por la región.

El investigador recuerda que la Zona Este de São Paulo es una de las áreas más impermeables de la ciudad.

"Y cuando miramos los mapas de temperatura de la superficie, esta región tiende a tener temperaturas más altas", compara.

Los visitantes del parque ven esto en la práctica.

"Cuando llego al parque, ya noto un frescor. Cuando estoy en el asfalto, en las calles, incluso cerca, siento mucho más calor", dice Mariana.

"Me gusta venir a Tiquatira porque hay bastante gente aquí y ayuda a aliviar el calor", añade.

"Si no fuera por estos árboles que dan sombra, el calor aquí sería mucho peor", coincide Neide.

Los próximos pasos

Silva todavía va al Parque Tiquatira prácticamente todos los días y continúa plantando árboles: desde el comienzo del proyecto, paga de su propio bolsillo la compra de plántulas y todos los suministros necesarios, como fertilizantes.

"Es muy bonito plantar un árbol. Y es aún más bonito verlo crecer y mirarte. Mientras hablamos aquí, escuchan todo lo que decimos", cree.

Silva tiene la costumbre de hablar con los árboles.

Vitor Serrano/BBC News Brasil Silva planea instalar pequeñas bibliotecas en el parque e irá a las escuelas para alentar a una nueva generación de plantadores de árboles.

Vitor Serrano/BBC News Brasil Silva invitó al equipo de reporteros de BBC News Brasil a plantar un retoño de jequitibá en Tiquatira, un árbol que podría permanecer allí durante los próximos 3.000 años.

El arboricultor pretende superar la marca de 50.000 plantones en el territorio de Tiquatira. Pero no cree que alcanzar esa marca represente el final de su trabajo.

También planea instalar pequeñas bibliotecas públicas en todo el parque para que la gente pueda tomar prestados libros.

Y todavía acepta numerosas invitaciones a charlas y conferencias, especialmente en escuelas, donde espera inspirar a una nueva generación de plantadores de árboles.

"Ya hice un trato con Dios: no moriré, me convertiré en árbol".

"Cuando quieras hablar conmigo, solo ven aquí y habla. Y quizás incluso te responda… Eso sí, no te asustes ni salgas corriendo", bromea.

*Gráficos creados por Caroline Souza, Equipo de Periodismo Visual de BBC Brasil.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[r]||(s[r+"_d"]=s[r+"_d"]||[],s[r]=function(){s[r+"_d"].push(arguments)},s[r].sources=[]),c&&s[r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min.js","s_bbcws");s_bbcws('syndSource','ISAPI');s_bbcws('orgUnit','ws');s_bbcws('platform','partner');s_bbcws('partner','acento.com.do');s_bbcws('producer','mundo');s_bbcws('language','es');s_bbcws('setStory', {'origin': 'optimo','guid': 'cy4vjkpel50o','assetType': 'article','pageCounter': 'mundo.articles.cy4vjkpel50o.page','title': 'La franja verde de 3 km creada en medio de la jungla de concreto de São Paulo gracias al sueño del "plantador de árboles"','author': 'André Biernath – BBC News Brasil','published': '2025-04-17T11:40:16.166Z','updated': '2025-04-17T11:40:16.166Z'});s_bbcws('track','pageView');

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más