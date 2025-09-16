FBI Foto de frente y de perfil de Tyler Robinson.

Tyler Robinson, detenido como sospechoso del asesinato del comentarista conservador aliado de Donald Trump Charlie Kirk, se enfrentará a una petición de pena de muerte.

El fiscal de Utah Jeff Gray dijo este martes en una rueda de prensa que pedirá la pena capital para el acusado. "No tomo esta decisión a la ligera", añadió.

Robinson, de 22 años, se enfrentará a siete cargos criminales, entre ellos los de asesinato agravado, obstrucción a la justicia y manipulación de testigos.

El acusado fue detenido después de que las autoridades lo identificaran como el hombre que disparó mortalmente contra Kirk mientras participaba en un acto con estudiantes en la universidad de Utah Valley, un crimen que la pasada semana conmocionó a Estados Unidos.

Muy cercano al presidente Donald Trump, Kirk había ganado fama como promotor de los valores conservadores y tradicionales entre los jóvenes.

Tras la detención de Robinson, Trump expresó su deseo de que el asesino de Kirk sea condenado a muerte.

Este martes está prevista la primera comparecencia judicial de Robinson desde que fue detenido.

Más información en breve

