Getty Images Las medidas del gobierno de Trump han desencadenado protestas a favor de los estudiantes internacionales de Harvard.

El presidente Donald Trump firmó una proclamación que suspende las visas para los nuevos estudiantes extranjeros en la Universidad de Harvard, según anunció la Casa Blanca este miércoles.

Esta decisión abre un nuevo capítulo en la disputa entre el gobierno de Trump y la universidad más antigua, prestigiosa y rica de Estados Unidos.

El enfrentamiento se agudizó el 22 de mayo, cuando el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) anunció que le quitaría a la universidad el acceso a los programas de visas de estudiantes internacionales.

El gobierno de Trump afirma que Harvard no ha hecho lo suficiente para combatir el antisemitismo ni para cambiar sus prácticas de contratación y admisión, una acusación que la universidad ha negado enérgicamente.

Harvard presentó una demanda contra el gobierno de Trump, en la que pidió que la medida fuera suspendida tras acusarlo de cometer una "violación descarada" de la ley al impedirle matricular a estudiantes extranjeros.

Horas después de introducir el recurso legal, una jueza emitió una orden de restricción temporal que bloqueó la decisión de DHS.

La proclamación de este miércoles suspende la entrada a EE.UU. de cualquier nuevo estudiante de Harvard bajo las visas F, M o J y "ordena al secretario de Estado considerar la revocación de visas F, M o J existentes para los estudiantes actuales de la universidad que cumplan con los criterios de la proclamación", dijo la Casa Blanca.

"La Universidad de Harvard o no está reportando completamente los registros disciplinarios de sus estudiantes extranjeros o no está supervisando seriamente a sus estudiantes extranjeros", indicó la Casa Blanca en un comunicado, en el que también acusó al centro educativo de no abordar el antisemitismo en el campus, así como de persistir en "priorizar" las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).

Hay aproximadamente 6.800 estudiantes internacionales en Harvard, que representan más de 27% de sus matrículas este año.

Las acusaciones de Trump

El gobierno de Trump acusa a Harvard y a otras universidades élite de no hacer lo suficiente para reprimir a los activistas pro palestinos que manifiestan contra la ofensiva israelí en Gaza, y de discriminar los puntos de vista conservadores.

Sin embargo, la universidad sostiene que ha adoptado medidas para abordar el antisemitismo y que las exigencias del gobierno son un esfuerzo por regular las "condiciones intelectuales" de la universidad.

En respuesta a la negativa de Harvard de atender a sus demandas, el gobierno de Trump ordenó la congelación de US$2.200 millones en subvenciones y US$60 millones en contratos destinados a la institución.

También le retiró la exención fiscal de la que disfrutaba, un privilegio de las universidades que ahorró a Harvard unos US$158 millones en impuestos sobre sus propiedades en 2023, según estimaciones de Bloomberg.

En medio del enfrentamiento con varias instituciones de educación superior, a las que acusa de impulsar una agenda progresista, la Casa Blanca ordenó hace unos días a sus embajadas en todo el mundo suspender temporalmente la programación de nuevas entrevistas para visados de estudiantes extranjeros.

La proclamación de dos páginas emitida este miércoles afirma que Harvard "ha demostrado un historial de preocupantes vínculos con el extranjero y radicalismo".

La suspensión de la emisión de nuevas visas para estudiantes extranjeros de Harvard tendrá una duración de seis meses y puede ser prorrogada, informó la publicación universitaria The Harvard Crimson.

Getty Images En Harvard hay alrededor de 6.800 estudiantes internacionales.

"Otra represalia"

La universidad rechazó la proclamación emitida el miércoles.

"Esta es otra represalia ilegal tomada por la Administración, que viola los derechos de Harvard amparados por la Primera Enmienda", declaró un portavoz universitario. "Harvard seguirá protegiendo a sus estudiantes internacionales".

"El presidente Trump quiere que nuestras instituciones tengan estudiantes extranjeros, pero cree que estos deben ser personas que puedan amar a nuestro país", declaró la Casa Blanca.

Alegó que Harvard es la principal institución académica en el extranjero para los funcionarios del Partido Comunista Chino, y señaló que la hija del presidente Xi Jinping estudió allí en la década de 2010.

Según la Casa Blanca, Harvard tiene un historial de vínculos con el extranjero con posibles implicaciones para la seguridad, sin proporcionar suficiente información sobre las actividades ilegales de sus estudiantes, así como amplios contactos con adversarios extranjeros como China.

Harvard no solo es la universidad más prestigiosa de Estados Unidos, sino también la más rica de ese país y del mundo.

La institución acumula un "endowment" (fondo patrimonial propio que invierte para financiar sus actividades) de US$53.000 millones, más que el producto interno bruto de 120 países, entre ellos Islandia, Bolivia, Honduras o Paraguay.

Donaciones millonarias, inversiones exitosas y una estricta gestión han hecho de Harvard una entidad con recursos suficientes.

Su fortaleza financiera es una poderosa herramienta para resistir presiones políticas y económicas que harían tambalear a otras universidades.

