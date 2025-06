14/06/2025 · 07:02 AM

Reuters Proyectiles sobrevolaron el cielo de Tel Aviv en la noche del viernes.

Este sábado continúa el enfrentamiento entre Israel e Irán, un día después de que el gobierno de Benjamin Netanyahu iniciara la llamada Operación León Naciente, con la que está atacando instalaciones nucleares y otros objetivos militares iraníes.

Irán lanzó en la noche del viernes decenas de misiles balísticos hacia Israel, en lo que Teherán calificó como el inicio de su "respuesta aplastante" a los ataques israelíes de las últimas horas.

El representante iraní ante las Naciones Unidas, Amir-Saeid Iravani, señaló que 78 personas murieron y al menos 320 resultaron heridas por los ataques israelíes del viernes. La "abrumadora mayoría" de los heridos, indicó, son civiles.

De acuerdo con funcionarios israelíes y medios locales, tres personas murieron y decenas resultaron heridas en Israel, tras la ofensiva en represalia de Irán.

En la operación israelí murieron figuras clave de las Fuerzas Armadas de Irán y científicos destacados de su programa nuclear.

"Hace unos momentos, con el lanzamiento de decenas de misiles balísticos de diversa índole hacia los territorios ocupados, ha comenzado la operación de respuesta decisiva al brutal ataque del régimen sionista", informó la agencia de noticias oficial iraní IRNA en la noche del viernes.

Teherán respondió inicialmente a los ataques de Israel con el envío de 100 drones hacia territorio israelí, que en su mayoría fueron interceptados.

En la noche del viernes, mientras la población civil se resguardaba en refugios, se vieron decenas de proyectiles sobrevolando el cielo de la ciudad israelí de Tel Aviv y se escucharon algunas explosiones.

Pese a que la mayoría de los misiles fueron interceptados por los sistemas de defensa israelíes, las autoridades locales de emergencia informaron que había varios heridos en el área metropolitana de Tel Aviv.

También se escucharon explosiones en Jerusalén.

En un comunicado, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmó haber realizado ataques contra "decenas de objetivos, centros militares y bases aéreas" en Israel.

Según el comunicado, Irán denomina la operación Promesa Verdadera 3.

Getty Images Uno de los lugares impactados por los ataques de Israel.

Operación León Naciente

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) justificaron este viernes el inicio de la Operación León Naciente por la "continua agresión del régimen" de Teherán.

Decenas de aviones israelíes participan en la operación contra objetivos militares y nucleares en diferentes zonas de Irán.

La operación se está llevando a cabo de forma conjunta con el Mossad, los servicios de inteligencia exteriores de Israel, según revelaron fuentes de defensa a la prensa israelí.

Según estas fuentes, el Mossad logró infiltrar en territorio iraní armamento de precisión y comandos, y estableció una base secreta de drones desde la que atacaron las capacidades de defensa de Irán.

"Hoy, Irán está más cerca que nunca de obtener un arma nuclear. Las armas de destrucción masiva en manos del régimen iraní representan una amenaza existencial para el Estado de Israel y una amenaza significativa para el resto del mundo", dijeron las FDI.

Por su parte, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, afirmó que los ataques israelíes revelan la "vil naturaleza" de Israel y advirtió que ese país "ha preparado un destino amargo para sí mismo, que sin duda recibirá".

La capital iraní no experimentaba ataques tan graves desde el fin de la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980.

Getty Images El ayatolá Alí Jamenei afirmó que el ataque revela la "vil naturaleza" de Israel.

Múltiples objetivos

El jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hossein Salami, murió en uno de los ataques aéreos en Teherán.

De acuerdo con medios estatales, en los ataques también fallecieron Fereydoon Abbasi, exdirector de la Organización de Energía Atómica de Irán, y Mohammad Bagheri, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.

Las FDI y la agencia de noticias oficial iraní IRNA también confirmaron la muerte del comandante de la fuerza aérea del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, general de Brigada Amir Ali Hajizadeh.

Teherán confirmó hasta ahora que al menos seis de sus científicos nucleares murieron en los ataques israelíes, entre los que se cuenta Abbasi.

Desde Israel afirman, además, que "dañaron significativamente" el sitio nuclear de Natanz, que es la principal instalación de enriquecimiento de uranio de Irán, y en las últimas horas han atacado otras infraestructuras relacionadas con el programa nuclear iraní.

Aunque los ataques entre Israel e Irán han sido frecuentes en los últimos años, rara vez habían afectado directamente a zonas residenciales o centros urbanos.

Un portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes acusó a EE.UU. de colaborar en los ataques de Israel, según medios estatales iraníes.

No obstante, Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., negó cualquier implicación de Washington y afirmó que Israel comunicó que "esta acción era necesaria para su autodefensa".

Mientras, el presidente Donald Trump instó a Irán a llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear. El mandatario comentó en su cuenta de Truth Social que le dio a Teherán "una oportunidad tras otra".

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo estaban a punto de entrar en su sexta ronda el domingo.

Getty Images Funcionarios israelíes le dijeron a la BBC que "seguirán atacando cualquier infraestructura militar en territorio iraní que represente una amenaza directa para su seguridad".

"Continuará durante los días que sean necesarios"

Minutos después de que se conocieran las primeras informaciones sobre los ataques en la madrugada del viernes, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, emitió una declaración televisada.

"Hace unos momentos, Israel lanzó la Operación León Naciente, una operación militar dirigida a contrarrestar la amenaza iraní a la propia supervivencia de Israel. Esta operación continuará durante los días que sean necesarios", afirmó Netanyahu.

"En los últimos meses, Irán ha tomado medidas para convertir uranio enriquecido en un arma", añadió.

"Si no se detiene, podría producir un arma nuclear en muy poco tiempo. Podría tardar un año. Podría tardar unos meses, incluso menos de un año. Esto supone un peligro claro y presente para la propia supervivencia de Israel".

Netanyahu también agradeció al presidente de EE.UU., Donald Trump, por "enfrentar el programa de armas nucleares de Israel".

"Ha dejado claro una y otra vez que Irán no puede tener un programa de enriquecimiento nuclear", dijo el mandatario.

Getty Images Netanyahu dijo que los ataques durarán el tiempo que sea necesario.

En Israel, la población fue despertada el viernes alrededor de las 03:00 hora local por sirenas y alertas telefónicas que advertían de una "amenaza significativa" e instruían a los ciudadanos a permanecer cerca de refugios.

Cuando ambos países se enfrentaron en abril del año pasado, Irán lanzó unos 300 misiles y drones hacia Israel. Este respondió con un ataque "limitado" contra un sistema de defensa antimisiles.

Luego, en los meses siguientes, Israel eliminó a varios líderes de grupos aliados de Irán en la región, como Hamás y Hezbolá.

En octubre, Irán respondió con unos 180 misiles balísticos dirigidos a territorio israelí.

En respuesta, Israel realizó una serie de ataques "selectivos" contra instalaciones militares iraníes.

Sin embargo, la magnitud de los ataques de este viernes parece superar todos los episodios anteriores, y tanto Israel como el resto de la región se preparan para un escenario de escalada aún mayor.

BBC

¿Una decisión arriesgada?

Análisis de Frank Gardner, corresponsal de seguridad de la BBC

Israel ha arriesgado mucho con la llamada Operación León Naciente. Argumenta que no tenía otra opción, que Irán estaba acelerando su trabajo para construir una bomba nuclear y que esta era su mejor -y posiblemente última- oportunidad para evitarlo.

Pero el contraargumento cobra mayor relevancia hoy más que nunca: cuando se calme la polvareda tras este último intercambio de disparos entre Irán e Israel, los líderes iraníes que sobrevivan van a correr para obtener un arma nuclear.

Los halcones del sistema de seguridad iraní llevan mucho tiempo argumentando que no solo es un derecho nacional de Irán poseer poder nuclear, sino que sería la mejor medida disuasoria contra futuros ataques.

Habrán tomado nota de los diferentes caminos tomados por Libia y Corea del Norte. El coronel libio Gadafi abandonó su programa de Armas de Destrucción Masiva en 2003 y ocho años después murió en una zanja, derrocado por las protestas de la Primavera Árabe, respaldadas por la fuerza aérea occidental.

En cambio, el régimen de Kim Jong-un en Corea del Norte ha desafiado las sanciones occidentales y ha logrado acumular un formidable arsenal de misiles balísticos con ojivas nucleares. Nadie tiene prisa por atacar a Corea del Norte.

BBC

"Irán debe llegar a un acuerdo"

En su publicación en Truth Social, el presidente Trump sugirió que más ataques por parte de Israel contra Irán son posibles.

"Ya ha habido gran muerte y destrucción, pero aún hay tiempo para poner fin a esta masacre, con los próximos ataques ya planeados aún más brutales", comentó Trump.

"Irán debe llegar a un acuerdo, antes de que no quede nada, y salvar lo que una vez se conoció como el Imperio iraní. No más muerte, no más destrucción, ¡simplemente háganlo, antes de que sea demasiado tarde!", añadió.

Trump sostuvo previamente que estaba al tanto de los planes de Israel antes de que lanzaran los ataques nocturnos, pero dejó claro que el ejército estadounidense no participó en la operación.

El jueves, el gobierno estadounidense anunció la evacuación del personal no esencial de su embajada en Bagdad, en Irak, debido al aumento de los riesgos para su seguridad.

Getty Images Este jueves se le preguntó al presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre la posibilidad de un ataque israelí en Irán y fue explícito al afirmar que no quería que sucediera.

En el comunicado difundido tras el inicio de los ataques, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, subrayó que el operativo es una "decisión unilateral de Israel".

Las autoridades estadounidenses también han restringido la circulación de su personal dentro del país de Medio Oriente.

Todo esto ocurre en un momento en que las conversaciones de Teherán con Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní parecen haberse estancado.

El jueves se le preguntó al presidente Trump, sobre la posibilidad de un ataque israelí en Irán y fue explícito al afirmar que no quería que sucediera.

"Mientras crea que habrá un acuerdo, no quiero que se concrete", declaró, añadiendo que cualquier ataque podría arruinar las negociaciones.

Pese a ello, dijo que creía que un ataque estaba "bastante cerca".

"No quiero decir que sea inminente", dijo sobre un posible ataque israelí. "Pero parece algo que bien podría suceder".

Getty Images Durante el viernes, Irán respondió a los ataques continuados de Israel.

El experto en contraterrorismo Javed Ali, quien trabajó en el Consejo de Seguridad Nacional durante el primer gobierno de Trump, le dijo a la BBC que la gran incógnita ahora es qué pasará con las conversaciones nucleares previstas entre Irán y EE.UU.

"Irán ha advertido que responsabilizará a EE.UU. si Israel lo ataca, y podría intentar golpear bases estadounidenses", señaló Ali. "Eso aún no ha ocurrido, pero si sucede, provocaría una fuerte respuesta de Washington".

Ali agregó que "Irán, por ahora, no quiere involucrar directamente a Estados Unidos en este conflicto, pero la situación es extremadamente volátil".

Reuters Un oficial militar israelí confirmó múltiples ataques "contra el programa nuclear de Irán y otros objetivos militares".

Lo que se sabe sobre el programa nuclear de Irán

Teherán sostiene desde hace años que su programa nuclear tiene fines exclusivamente civiles.

Pese a las afirmaciones iraníes, numerosos países, así como la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), el principal ente de supervisión nuclear a nivel global, dudan de que el programa tenga únicamente fines pacíficos.

Esta semana, la junta de gobernadores de la OIEA declaró formalmente que Irán está incumpliendo sus obligaciones de no proliferación nuclear por primera vez en 20 años.

El organismo citó "múltiples incumplimientos" por parte de Irán, incluyendo la falta de respuestas claras sobre material nuclear no declarado y el volumen de uranio enriquecido en su poder.

Un informe anterior de la OIEA señaló que Irán ha enriquecido uranio hasta un 60% de pureza, un nivel cercano al grado armamentístico, suficiente como para fabricar hasta nueve bombas nucleares.

Irán, por su parte, calificó la resolución como "política".

BBC

