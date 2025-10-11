AFP via Getty Images Fuertes lluvias azotaron diversas regiones del país el jueves y el viernes.

Al menos 27 personas murieron y otras se encuentran desaparecidas en México, luego de que inundaciones en diversas regiones del país provocaran deslizamientos de tierra y arrasaran viviendas, vehículos y puentes.

Las fuertes lluvias del jueves y viernes provocaron el desbordamiento de ríos. Hidalgo, en el este de México, fue una de las zonas más afectadas, con 16 muertes reportadas.

Miles de casas resultaron dañadas o destruidas por el agua que se desbordó por las calles, arrastrando automóviles, mientras que las carreteras quedaron bloqueadas con escombros y se produjeron cortes de electricidad.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Getty Images Bomberos caminan por una calle inundada después de que las fuertes lluvias provocaran el desbordamiento del río Arroyo Seco en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el gobierno desplegó 5.400 efectivos para ayudar a las comunidades, despejar caminos y distribuir ayuda.

"Estamos trabajando para apoyar a la población, abrir caminos y restablecer el servicio eléctrico", señaló Sheinbaum en redes sociales.

Además, 3.300 efectivos navales están ayudando con las evacuaciones y limpiando las secuelas de las inundaciones.

Según las autoridades meteorológicas, las recientes lluvias han afectado a 31 de los 32 estados del país.

"Nadie estaba preparado para esto"

En Puebla, el gobernador del estado, Alejandro Armenta, informó que al menos nueve personas murieron y otras cinco fueron reportadas como desaparecidas.

Se estima que 80.000 personas se han visto afectadas por el clima solo en Puebla, según el gobierno estatal.

Getty Images Las inundaciones provocaron cuantiosos daños materiales.

Otras dos personas fallecieron en Veracruz.

"Nadie estaba preparado para esto", declaró a la agencia de noticias Reuters José Cervantes, dueño de una cafetería en una de las zonas afectadas.

"La inundación alcanzó una altura de un metro y medio. Todo quedó inundado: el comedor y todo el restaurante, la cocina, el baño, la sala de juegos, el área privada. Todo está en pésimas condiciones".

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[r]||(s[r+"_d"]=s[r+"_d"]||[],s[r]=function(){s[r+"_d"].push(arguments)},s[r].sources=[]),c&&s[r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min.js","s_bbcws");s_bbcws('syndSource','ISAPI');s_bbcws('orgUnit','ws');s_bbcws('platform','partner');s_bbcws('partner','acento.com.do');s_bbcws('producer','mundo');s_bbcws('language','es');s_bbcws('setStory', {'origin': 'optimo','guid': 'czrprvgdmkyo','assetType': 'article','pageCounter': 'mundo.articles.czrprvgdmkyo.page','title': 'Inundaciones en México dejan al menos 27 muertos','author': 'Dearbail Jordan – BBC News','published': '2025-10-11T13:04:03.183Z','updated': '2025-10-11T13:04:03.183Z'});s_bbcws('track','pageView');

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más