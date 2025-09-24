KASH PATEL / FBI El director del FBI, Kash Patel, mostró las balas del atacante, en las que se lee el mensaje escrito "Anti-ICE".

Un tiroteo en una oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Dallas dejó este miércoles al menos dos muertos -un migrante detenido y el atacante- y dos heridos, informaron las autoridades.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que uno de los heridos es mexicano.

El director interino del ICE, Todd Lyons, identificó al atacante como Joshua Jahn, de 29 años, informó CBS News, socio de la BBC en EE.UU.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que el atacante disparó contra una camioneta sin identificación cerca del centro, y que al menos una de las víctimas salió corriendo del vehículo e intentó buscar ayuda desde el interior del centro de detención de ICE.

El atacante abrió fuego desde la azotea de la oficina de un abogado de inmigrantes, ubicada frente al centro de detención de ICE, agregó el DHS.

Más temprano, el DHS había informado que eran dos los migrantes detenidos muertos, pero en la tarde corrigió la información.

La secretaria del Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó que el atacante murió por una herida de bala autoinfligida.

"La investigación preliminar determinó que un sospechoso abrió fuego contra un edificio gubernamental desde un inmueble adyacente", informó el Departamento de Policía de Dallas.

El FBI comunicó que está investigando el incidente como un acto de violencia selectiva.

Las primeras pruebas indican que las balas encontradas cerca del atacante contenían mensajes contra la agencia gubernamental de control migratorio, añadió.

En uno de los casquillos se podía leer el mensaje "ANTI-ICE".

Getty Images El FBI investiga el caso.

"Despreciable"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que intentar atacar a los funcionarios es "despreciable".

"Los valientes hombres y mujeres del ICE solo intentan hacer su trabajo y expulsar a los peores criminales de nuestro país, pero se enfrentan a un aumento sin precedentes de amenazas, violencia y ataques por parte de radicales izquierdistas desquiciados", escribió en la red Truth Social.

"Esta violencia es el resultado de la constante demonización de las fuerzas del orden por parte de los demócratas radicales de izquierda, que exigen la demolición del ICE y comparan a sus agentes con nazis. La violencia continua de los terroristas radicales de izquierda, tras el asesinato de Charlie Kirk, debe detenerse", añadió el mandatario.

Kirk era un activista conservador de 31 años que fue asesinado el 10 de septiembre en un campus universitario en Utah.

"¡Hago un llamado a todos los demócratas para que detengan esta retórica contra el ICE y las fuerzas del orden estadounidenses, ya mismo!", exclamó.

Las autoridades no han publicado ninguna información que sugiera que Antifa —un movimiento izquierdista poco organizado que se opone a grupos de extrema derecha, racistas y fascistas— tenga alguna relación con el tiroteo.

El presidente del Comité Nacional Demócrata (CND), Ken Martin, condenó el ataque, lo calificó como "horrendo" y afirmó que "será necesario el esfuerzo de todos" para poner fin a la violencia.

"No tiene cabida en nuestra democracia", añadió.

Reuters Hay una fuerte presencia policial cerca de las instalaciones de ICE en Dallas, Estados Unidos.

El hecho ocurrió a las 6.40 hora local (11:40 GMT).

Una de las víctimas falleció en el lugar. Las otras dos fueron trasladadas al hospital con heridas de bala.

Las autoridades señalaron que la investigación sigue en curso.

De acuerdo con la televisora local WFAA, la policía llegó al lugar poco antes de las 7:00 am a las instalaciones ubicadas en el 8101 North Stemmons Freeway en Dallas.

El incidente se produce tras una serie de ataques contra instalaciones de ICE en distintas ciudades de EE.UU. en los últimos meses.

"Si bien aún desconocemos el motivo, sabemos que las fuerzas del orden de ICE se enfrentan a una violencia sin precedentes", afirmó Noem.

El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, condenó el ataque en una publicación en X: "El asedio obsesivo contra las fuerzas del orden, en particular contra ICE, debe cesar".

"Estoy orando por todos los heridos en este ataque y por sus familias", añadió.

"Un momento aterrador"

En tanto, el alcalde de Dallas, Eric Johnson, dijo en conferencia de prensa que este "es un momento aterrador".

"Están pasando muchas cosas en nuestro país. (…) Tengo tres hijos y es desafiante explicarles qué es lo que está pasando en nuestro país ahora mismo", señaló.

También habló el senador de Texas Ted Cruz, quien sostuvo que "la violencia políticamente motivada" está mal y que "tiene que detenerse".

Cruz se refirió al asesinato del activista conservador Charlie Kirk el pasado 10 de septiembre y afirmó que los políticos deben colaborar sin demonizarse mutuamente, y que sus oponentes políticos "no son nazis".

"No deberíamos usar un lenguaje que inspire a los locos a cometer crímenes atroces", añadió.

ICE es la agencia federal estadounidense principalmente responsable de hacer cumplir las leyes de inmigración.

Los agentes de ICE pueden operar en las zonas fronterizas estadounidenses o cerca de ellas, pero son más conocidos por sus operaciones dentro del país.

La División de Operaciones de Detención y Deportación (ERO), una división de ICE, se encarga de identificar, arrestar, detener y deportar a las personas que viven en EE.UU. sin la documentación adecuada o a quienes se les ha ordenado su deportación, según la agencia.

BBC

