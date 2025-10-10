PEDRO RANCES MATTEY/AFP via Getty Images María Corina Machado en un evento público en 2024.

Este viernes, en la madrugada, la líder opositora venezolana recibió una llamada internacional.

"¿Estoy hablando con María Corina Machado?", le preguntó un hombre que estaba sentado frente a un escritorio, con una amplia biblioteca detrás de él.

Al recibir la confirmación, Kristian Berg Harpviken, secretario del Comité Noruego del Nobel, le dijo que la estaba llamando para informarle que en pocos minutos se anunciaría que había ganado el Premio Nobel de la Paz.

"Dios mío, Dios mío", respondió la líder.

Tras recibir las felicitaciones de Harpviken, Machado le dijo:

"No tengo palabras. Muchas gracias, pero espero que pueda entender que este es un movimiento, este es un logro de toda una sociedad, yo soy solo una persona, definitivamente no merezco esto".

"Estoy en shock"

En una conversación telefónica que publicó en su red social X, Edmundo González, a quien Machado acompañó en la campaña presidencial de 2024, se le escucha hablar con una mujer, que se cree es Machado.

"¡Estoy en shock!", se oye, a lo que González le contestó: "Aquí estamos en shock de alegría todos también".

"No me puedo creer esto", dice la voz femenina.

La noticia del galardón para el excandidado presidencial, exiliado en España, "es un carajazo".

González felicitó en una publicación escrita en esa red a Machado.

"Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia".

"Incansable labor"

El Comité Noruego del Nobel señaló que Machado ganó el premio "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

Machado, de 57 años, se ha convertido en la principal voz de resistencia al gobierno de Nicolás Maduro, quien asumió el poder en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez.

El comité destacó su papel durante la elección presidencial de julio de 2024. En dicho proceso electoral, la oposición afirmó haber obtenido una victoria en las urnas, pero los resultados fueron desconocidos por el oficialismo, que nunca presentó pruebas de su supuesta victoria.

"La democracia es un prerrequisito para una paz duradera. Sin embargo, vivimos en un mundo donde está en retroceso, donde cada vez más regímenes autoritarios desafían las normas y recurren a la violencia", señaló el Comité Noruego.

