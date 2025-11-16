La comunista Jeannette Jara y el conservador José Antonio Kast se perfilan como los rivales para disputarse la presidencia de Chile en la segunda vuelta el 14 de diciembre.
Con el 27% del escrutinio de la primera vuelta electoral este domingo, Kara obtiene el 26% de los apoyos, y Kast el 24%.
Como ninguno de los ocho candidatos obtuvo más del 50%, la presidencia se definirá el mes próximo en un cara a cara entre dos posturas antagónicas de izquierda y derecha, si se confirman estos resultados.
Mientras el centroizquierda que gobierna en la actualidad con Gabriel Boric se alineó en torno Jara, lo que le facilitó pasar al balotaje, la derecha se dividió en tres postulantes, aunque Kast se perfila como ganador de esa carrera.
La jornada estuvo marcada por el retorno desde 2012 del voto obligatorio en una carrera presidencial y con todos los mayores de edad habilitados para sufragar. En la última presidencial hace cuatro años la abstención fue del 53%.
En la jornada también se elegirá parcialmente al Congreso, lo que podría cambiar el equilibrio de fuerzas para el gobierno entrante.
La criminalidad y la migración ilegal han copado la atención durante la campaña en medio de un alza de la violencia y el crimen organizado que algunos candidatos atribuyen a organizaciones delictivas como la venezolana Tren de Aragua.
