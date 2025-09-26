Decenas de funcionarios de diferentes países abuchearon y se retiraron de la sala cuando el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, subió al estrado para hablar este viernes ante la 80.ª Asamblea General de la ONU.

Mientras las delegaciones se retiraban en señal de protesta por su responsabilidad en la ofensiva militar israelí en Gaza, por los parlantes se escuchaba reiteradamente "Por favor, orden en la sala".

Al mismo tiempo, hubo aplausos y vítores para Netanyahu.

La protesta masiva contra el primer ministro de Israel se produce luego de que esta semana varios países -Reino Unido, Francia, Canadá, entre otros- reconocieran al Estado palestino.

Más información en breve

BBC

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más