Getty Images Un bombardeo israelí este miércoles en la ciudad de Jabalia, situada al norte de Ciudad de Gaza.

El ejército de Israel informó este miércoles que inició las "acciones preliminares" de una ofensiva terrestre que tiene como objetivo tomar y ocupar toda la Ciudad de Gaza.

Un portavoz militar afirmó que, además de que ya controlan los alrededores de la urbe más grande del territorio palestino, sus tropas ya estaban operando en las zonas de Zeitoun y Jabalia para sentar las bases de la ofensiva.

El plan fue aprobado el martes por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, y será sometido a la ratificación del gabinete de seguridad a finales de esta semana.

Para la ofensiva, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han convocado a unos 60.000 reservistas para que se presenten a inicios de septiembre con el fin de liberar al personal en servicio activo para la operación.

Se espera que cientos de miles de palestinos de la Ciudad de Gaza reciban la orden de evacuar y dirigirse a los refugios del sur del territorio palestino.

Getty Images Israel ha dicho que tomará el control de la Ciudad de Gaza.

