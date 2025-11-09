Hannah McKay – WPA Pool/Getty Images Tim Davie dio a conocer su decisión el domingo.

Tim Davie, director general de la BBC, y la responsable de la división de noticias de la corporación británica, Deborah Turness, anunciaron la renuncia a sus cargos este domingo.

La medida la dieron a conocer tras las críticas que generó un documental sobre Donald Trump del programa Panorama.

Un reportaje periodístico sugirió que el documental había engañado a los espectadores al editar un discurso del presidente de Estados Unidos.

El periódico británico The Telegraph publicó detalles de un documento interno de la BBC filtrado que sugiere que el programa editó dos partes del discurso de Trump juntas para que pareciera que el líder alentaba explícitamente a los disturbios en el Capitolio de enero de 2021.

El memorando filtrado provino de Michael Prescott, un exasesor externo independiente del comité de estándares editoriales de la BBC, quien dejó el cargo en junio.

Prescott expresó su preocupación por el documental "Trump: A Second Chance?" (Trump: ¿Una segunda oportunidad?) que transmitió la cadena el año pasado y fue realizado para la BBC por la productora independiente October Films Ltd.

Hacia una transición

"Quería hacerles saber que he decidido dejar la BBC después de 20 años. Esta es mi decisión, y sigo muy agradecido con el Presidente (de la junta de la BBC) y la Junta por su apoyo inquebrantable y unánime durante todo mi mandato, incluso en los últimos días", indicó Davie.

El exdirector de la BBC indicó que estaba trabajando para ayudar a que haya "una transición ordenada a un sucesor en los próximos meses".

"En estos tiempos cada vez más polarizados, la BBC tiene un valor único y le habla a lo mejor de nosotros. Ayuda a hacer del Reino Unido un lugar especial; abrumadoramente amable, tolerante y curioso. Como todas las organizaciones públicas, la BBC no es perfecta, y siempre debemos ser abiertos, transparentes y responsables. Si bien no es la única razón, el debate actual en torno a BBC News ha contribuido comprensiblemente a mi decisión".

"En general, la BBC está funcionando bien, pero se han cometido algunos errores y, como director general, tengo que asumir la responsabilidad final", concluyó Davie.

Getty Images

Por su parte, Deborah Turness reconoció que "la continua polémica en torno al programa Panorama sobre el presidente Trump ha llegado a un punto en el que está perjudicando a la BBC, una institución que aprecio mucho".

"Si bien se han cometido errores, quiero dejar absolutamente claro que las recientes acusaciones de parcialidad institucional de BBC News son falsas", añadió.

BBC

