Your browser doesn’t support HTML5 audio

Getty Images Juan Pablo Guanipa es abogado y fue diputado de la Asamblea Nacional venezolana.

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, cercano a María Corina Machado, fue detenido por las autoridades venezolanas este viernes, dos días antes de los comicios regionales y legislativos previstos para el domingo 25 de mayo.

"En la madrugada hemos capturado a uno de los jefes de este tenebroso grupo terrorista (…) Juan Pablo Guanipa, uno de los jefes de esta red terrorista", dijo el ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, en una rueda de prensa.

Cabello mostró un video del momento de la captura de Guanipa, quien permanecía en la clandestinidad desde las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, luego de que la oposición denunciara fraude electoral y mostrara las actas de votación que convalidaban el triunfo de su candidato Edmundo González.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Durante los actos de campaña antes de las elecciones y las convocatorias posteriores para exigir al Consejo Nacional Electoral que mostrara los resultados, Guanipa solía acompañar a Machado codo a codo durante sus discursos.

"Hermanos, si están leyendo esto es porque he sido secuestrado por las fuerzas del régimen de Nicolas Maduro", dice un mensaje publicado en la cuenta de Guanipa tras su detención.

Getty Images Juan Pablo Guanipa acompañó a María Corina Machado durante la campaña por las elecciones presidenciales del año pasado.

"Mi tiempo en resguardo llegó a su fin"

"Por meses, yo, como varios venezolanos, he estado en la clandestinidad para mantener mi seguridad. Lamentablemente, mi tiempo en resguardo llegó a su fin", añadió. "No tengo certeza de que me irá a pasar a mí en las próximas horas, días y semanas".

Juan Pablo Guanipa es abogado y fue diputado de la Asamblea Nacional (Parlamento). Además, tiene una larga trayectoria dentro de la dirigencia opositora venezolana.

Por otro lado, el presidente Nicolás Maduro informó sobre la captura de un nuevo grupo de presuntos terroristas durante el cierre de campaña para las elecciones del 25 de mayo.

El gobierno de Maduro ha sido señalado por la detención arbitraria de dirigentes políticos, activistas y ciudadanos que se oponen a su gestión, especialmente después de que fuera declarado ganador en las elecciones del año pasado.

Las protestas por la proclamación de Maduro como presidente para un tercer periodo (2025-2031) dejaron unas 28 personas muertas, unos 200 heridos y 2.400 detenidos, -2.000 ya fueron excarcelados-, según la Fiscalía.

Por ello, la dirigencia opositora venezolana se muestra dividida frente al desafío de participar en las elecciones del domingo.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[r]||(s[r+"_d"]=s[r+"_d"]||[],s[r]=function(){s[r+"_d"].push(arguments)},s[r].sources=[]),c&&s[r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min.js","s_bbcws");s_bbcws('syndSource','ISAPI');s_bbcws('orgUnit','ws');s_bbcws('platform','partner');s_bbcws('partner','acento.com.do');s_bbcws('producer','mundo');s_bbcws('language','es');s_bbcws('setStory', {'origin': 'optimo','guid': 'c0j79wj349eo','assetType': 'article','pageCounter': 'mundo.articles.c0j79wj349eo.page','title': 'Detienen en Venezuela al opositor Juan Pablo Guanipa, estrecho colaborador de María Corina Machado, a dos días de las elecciones legislativas y regionales','author': 'Redacción – BBC News Mundo','published': '2025-05-23T17:45:24.219Z','updated': '2025-05-23T17:45:24.219Z'});s_bbcws('track','pageView');

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más