Tan pronto como Magnus Mæland se convirtió en alcalde de una pequeña ciudad en el extremo norte de Noruega a finales de 2023, tres delegaciones de China llamaron a su puerta.

"Es porque quieren ser una superpotencia polar", le explica a la BBC.

Puede que China no sea lo primero que se nos viene a la mente al pensar en el Ártico, pero está decidida a ser un actor importante en la región.

Ha estado compitiendo por adquirir propiedades, participar en proyectos de infraestructura y aspira a establecer una presencia regional permanente.

China ya se describe a sí misma como un "estado casi ártico", a pesar de que su capital regional más septentrional, Harbin, está aproximadamente en la misma latitud que Venecia, Italia.

Pero el Ártico se está convirtiendo rápidamente en una de las zonas más disputadas del mundo. Pekín se enfrenta a la dura competencia de Rusia, China, Europa, India y Estados Unidos.

La carrera por el Ártico ha comenzado.

Recursos naturales y rutas comerciales

Los científicos afirman que el Ártico se está calentando cuatro veces más rápido que cualquier otro lugar. Esto afecta a los ecosistemas, la fauna y las poblaciones locales. El Ártico es enorme y abarca el 4% del planeta.

Pero las potencias mundiales ven que gracias a estos cambios el Ártico abre un nuevo mundo de oportunidades.

El derretimiento del hielo facilita el acceso a los increíbles recursos naturales de la región (minerales críticos, petróleo y gas): se dice que alrededor del 30% del gas natural sin explotar se encuentra en el Ártico.

Y está abriendo posibilidades para nuevas rutas comerciales marítimas, reduciendo drásticamente el tiempo de viaje entre Asia y Europa. En el negocio de la exportación, el tiempo es oro.

BBC La ciudad de Kirkenes espera ser la primera parada europea para los buques de carga chinos en el futuro, pero teme permitir que Pekín tenga demasiada influencia en su puerto.

Cuando lo visito, el puerto de Kirkenes parece bastante fantasmal.

Dentro del Círculo Polar Ártico, en el punto más septentrional de la Noruega continental, la antigua ciudad minera ofrece un crudo contraste con las montañas y fiordos nevados de postal que la rodean.

Hay tiendas cerradas y almacenes abandonados, plagados de ventanas rotas. El pueblo parece olvidado y abandonado, por lo que es fácil imaginar el atractivo del plan para convertirse en el primer puerto europeo de escala para portacontenedores procedentes de Asia, dependiendo de cuán rápido siga derritiéndose el hielo polar.

El director del puerto de la ciudad, Terje Jørgensen, planea construir un nuevo puerto internacional. Se le iluminan los ojos al hablar de convertirse en el Singapur del Alto Norte de Europa.

"Lo que intentamos construir aquí en Kirkenes es un puerto de transbordo donde se unen tres continentes: Norteamérica, Europa y Asia. Desembarcaremos las mercancías y las volveremos a cargar en otros barcos [para su posterior exportación]. No necesitamos vender terrenos a nadie. Ni a una empresa de Reino Unido ni a una empresa china", dice Jørgensen.

Rusia y China amigos en el Ártico

Las nuevas leyes en Noruega prohíben la transferencia de propiedades o negocios si la venta pudiera perjudicar los intereses de seguridad noruegos, nos cuenta. Lo que esperan, añade, son directrices claras del gobierno sobre qué tipo de infraestructura crítica podría cubrir.

El alcalde Mæland ciertamente parece desconfiar de las intenciones de China. "Queremos una relación con China, pero no queremos depender de ella", dice.

"Europa debe preguntarse: ¿Hasta qué punto queremos depender de los regímenes totalitarios y autoritarios?"

La estrategia china de comprar su acceso al Ártico está encontrando rechazo en todos los países del Ártico europeo. Por ejemplo, los recientes intentos de Pekín de comprar puertos marítimos en Noruega y Suecia, así como un aeropuerto en Groenlandia, fueron rechazados.

Esto está empujando a China, ávida de recursos polares y la mayor superpotencia emergente del mundo, a los brazos del mayor actor del Ártico: Rusia.

BBC La ciudad fronteriza de Kirkenes ha sentido el impacto económico de la guerra en Ucrania, con la desaparición de los visitantes rusos y del comercio transfronterizo.

Rusia controla una enorme mitad de la costa ártica y ha estado absorbiendo inversiones chinas.

Ambos países también cooperan militarmente en el Ártico. La guardia costera china entró en el Ártico por primera vez en octubre, en una patrulla conjunta con fuerzas rusas.

Y los dos ya habían realizado ejercicios militares conjuntos allí el mes anterior. En julio, bombarderos de largo alcance de ambos países patrullaron provocativamente el océano Ártico cerca de Alaska, en EE.UU.

Es como si Pekín y Moscú estuvieran mirando a la OTAN, que ha intensificado sus ejercicios en el Ártico, y dijeran: nosotros también podemos hacerlo.

Todos los países ribereños del Ártico son miembros de la OTAN, excepto Rusia. Finlandia y Suecia se unieron tras la invasión a gran escala de Ucrania.

Andreas Østhagen, investigador principal del Instituto independiente Fridtjof Nansen, describe el Ártico como un "objetivo fácil" para la colaboración ruso-china.

Escepticismo

"Rusia necesita inversiones y actores comerciales que estén interesados ​​en desarrollar los recursos del Ártico: GNL [gas natural licuado], recursos petroleros o desarrollar una ruta marítima por el norte como ruta de navegación.

"China es ese mercado. Ambos países buscan maneras de ampliar su cooperación política, económica e incluso militar".

Pero China desea no alinearse demasiado con Rusia. Quiere evitar las sanciones occidentales y seguir haciendo negocios con las potencias occidentales, dentro y fuera del Ártico.

Rusia también tiene reservas.

"Hay que tener cuidado de no sobrevalorar la relación entre Rusia y China", afirma Østhagen. "Rusia se muestra reticente a permitir que China se adentre demasiado en su Ártico".

Moscú depende en gran medida de sus recursos naturales allí. Y, según informes, también está cortejando a otros inversores del Ártico, incluido EE.UU.

BBC Reclutas y oficiales participando en un ejercicio de tiro real a bordo del barco noruego Otto Sverdrup.

BBC La vista a través del río Pasvik hacia Rusia, marcada por un puesto fronterizo amarillo en el lado noruego, en gran parte desprotegido.

Rusia también depende de su Ártico para almacenar armas estratégicas, principalmente en la península de Kola, repleta de capacidades nucleares y sede de su legendaria Flota del Norte.

En Noruega, los habitantes de Kirkenes viven bajo la sombra del vecino. Siempre lo han hecho. La frontera con Rusia está a 10 minutos en coche. Y la península de Kola se siente incómodamente cerca.

Durante la Guerra Fría, la ciudad se convirtió en un nido de espías: una línea de frente entre Occidente y la Unión Soviética.

Noruega cree que Rusia está utilizando su Ártico para entrenar a nuevos reclutas para luchar y para enviar bombarderos desde allí para atacar a Ucrania.

Bajo ataque

Aunque no está en guerra directa con Rusia, Noruega, y específicamente el norte del país a lo largo de su frontera terrestre de aproximadamente 200 kilómetros, se siente bajo ataque.

"Lo vemos aquí", dice el coronel Jørn Kviller, hablándome junto a las cristalinas aguas del río Pasvik, que separa Noruega de Rusia. Justo frente a nosotros se encuentran los puestos fronterizos amarillo brillante de Noruega y los rojos y verdes de Rusia.

Desde la invasión a gran escala de Ucrania, se han registrado incidentes cada vez más frecuentes de interferencias de GPS que incluso han obligado a los pilotos comerciales a cambiar sus sistemas de navegación. Los casos de espionaje fronterizo —desde inteligencia de señales hasta el envío de agentes a Noruega— se han disparado, me cuenta el coronel Kviller.

Noruega y sus aliados de la OTAN también están en alerta ante la presencia de submarinos espías rusos y otros buques en el Ártico.

Getty Images Rusia tiene numerosas bases militares y otras instalaciones en el Ártico.

Observo cómo Noruega monitorea esta amenaza tras obtener la autorización de alta seguridad para ingresar al comando militar conjunto del país, de la época de la Guerra Fría. Está en las profundidades de una montaña de cuarzo en Bodø, en el Círculo Polar Ártico.

Encontramos un laberinto de túneles y salas de vigilancia donde Noruega recopila información en tiempo real por tierra, aire y mar, centrada en buques sospechosos en sus aguas árticas y sus alrededores. Todo se comparte en tiempo real con los aliados de la OTAN.

Es fundamental que cualquier barco ruso que quiera entrar en Europa tenga que pasar primero por aguas noruegas.

Los agentes del cuartel general de la montaña están atentos a señales de espionaje y sabotaje en torno a lo que los funcionarios llaman "infraestructura crítica" submarina, como parte de la guerra híbrida del Kremlin contra Occidente.

Los objetivos incluyen cables de comunicaciones submarinos (que conectan continentes y permiten transacciones financieras por valor de billones de dólares al día) y también oleoductos y gasoductos.

Noruega es un importante proveedor de gas natural a Europa, incluido Reino Unido, especialmente desde que se impusieron sanciones a las exportaciones rusas tras su invasión a gran escala de Ucrania.

Moscú ha estado modernizando sus capacidades militares en el Ártico. Cuenta con una importante flota de submarinos espía y nucleares. Si pasan desapercibidos, podrían lanzar misiles contra capitales de toda Europa y también amenazar a EE.UU.

BBC Agentes de inteligencia monitorean los movimientos rusos en las aguas del Ártico desde el cuartel general militar dentro de una montaña.

BBC Los comandantes militares noruegos todavía mantienen una llamada de contacto semanal con sus homólogos en Moscú.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, le dijo a Europa que debe hacer más por su propia defensa, pero dentro del Ártico hay una "gran superposición de intereses", señala el jefe del cuartel general conjunto noruego, el vicealmirante Rune Andersen.

"Esto también tiene que ver con la defensa nacional de Estados Unidos… La concentración rusa de armas nucleares, las capacidades que Rusia está desplegando, no solo apuntan a Europa, sino también a Estados Unidos", afirma.

El vicealmirante Andersen no cree que ninguna de las partes esté buscando un conflicto abierto en el Ártico, pero con las tensiones globales aumentando en otras partes, como en Ucrania, el potencial de un contagio en el Ártico existe.

El equipo del vicealmirante programa una llamada rutinaria a la Flota del Norte de Rusia todos los miércoles por la tarde, para mantener abiertas las vías de comunicación, dicen. Por si acaso.

BBC Los reclutas observan otros buques de guerra de la OTAN desde la fragata noruega Otto Sverdrup.

BBC El vicealmirante Rune Andersen le dijo a la BBC que los aliados de la OTAN ahora estaban proporcionando una disuasión más sólida contra Rusia en el Ártico.

Si sales de Kirkenes y te diriges al Polo Norte, te toparás con el magnífico archipiélago noruego de Svalbard aproximadamente a mitad de camino. Alberga témpanos de hielo, glaciares y más osos polares que personas.

Svalbard se encuentra en el centro de la disputa entre las potencias mundiales por los recursos del Ártico. Si bien es noruego, el archipiélago se rige por un tratado que permite a las personas de todos los países firmantes trabajar allí sin visado. La mayoría trabaja en minería, turismo e investigación científica.

Puede que esto suene armonioso, pero desde la invasión a gran escala de Ucrania se ha producido una notable muestra de voluntad nacionalista en algunas comunidades de aquí.

Estas incluyen desfiles militares en el asentamiento ruso para marcar sus conmemoraciones por el fin de la Segunda Guerra Mundial, el ondear de una bandera soviética sobre la infraestructura rusa y la creciente sospecha de que los chinos han hecho de su estación de investigación de Svalbard un propósito doble: el espionaje militar.

Independientemente de si eso es cierto o no, el alcalde local, Terje Aunevik, dice que sería ingenuo sugerir que no hubo recopilación de información en los centros de investigación de los diferentes países.

"Por supuesto que sí… Creo que el mundo se ha visto afectado por el miedo a perderse algo del Ártico".

El día que llegué a Svalbard, era el día nacional de Noruega. Las calles estaban abarrotadas de un desfile serpenteante de mamás, papás y niños de la escuela local, vestidos con el traje nacional noruego.

Longyearbyen es la ciudad más septentrional del mundo. El sol radiante se refleja en las aguas árticas bajo la calle principal, y las montañas de cimas planas, cubiertas de nieve y hielo, la rodean.

Mire donde mire, veo escaparates, cochecitos de bebé y peinados de mujer adornados con banderas noruegas azules, blancas y rojas. Quizás lo imaginé, pero entre tanta alegría, sentí que ese día había otro sentimiento tácito, un recordatorio: "¡Svalbard nos pertenece!".

El aumento de las rivalidades nacionales en el Ártico no está exento de consecuencias.

BBC La gente de Svalbard celebra el día nacional de Noruega con el traje típico del país.

BBC Svalbard está en el centro de la disputa entre las potencias mundiales por los recursos del Ártico.

Las comunidades indígenas de la región, de las cuales poco más de la mitad vive en el Ártico ruso, a menudo sienten que quienes están en el poder no reconocen los derechos de los pueblos que desde hace mucho tiempo han llamado hogar a la región.

Miyuki Daorana, una joven activista de Groenlandia que representa a la comunidad indígena inughuit, dice que cuando Donald Trump afirmó que quería comprar el país durante su primera presidencia, se rieron. Pero esta vez la sensación es diferente, afirma.

"Debido a la actual situación política mundial, con el juego de poder y la competencia por los recursos, es mucho más grave".

Ella y otros miembros de las comunidades indígenas acusan a los países europeos de utilizar la "crisis climática" como excusa para "extraer e invadir tierras indígenas".

"Es algo que llamamos colonialismo verde o agresión desarrollista, donde lo único que quieren es apropiarse cada vez más de las tierras", afirma.

"El Ártico no es solo un tema para nosotros. No es solo un interés, no es un estudio. Es literalmente nuestras vidas, nuestras luchas y emociones reales, y arbitrariedades muy injustas".

"Se supone que el gobierno y los políticos trabajan para el pueblo. Pero no he visto eso. Son más bien palabras diplomáticas".

Excepcionalismo ártico

No hace mucho tiempo, se solía oír hablar del excepcionalismo ártico, según el cual los ocho países ribereños del Ártico (Canadá, Rusia, Estados Unidos, Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca e Islandia), junto con representantes de seis comunidades indígenas del Ártico y otros países observadores, entre ellos China y Reino Unido, dejaban de lado sus diferencias políticas para trabajar juntos para proteger y gobernar esta increíble parte del mundo.

Pero estos son tiempos de política de grandes potencias. Los países actúan cada vez más en función de sus propios intereses.

Con tantas naciones rivales ahora en el Ártico, los riesgos de mala interpretación o de error de cálculo son altos.

