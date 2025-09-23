Archivo Personal

"Papi, excelente, acá rompiendo en México, en el DF. Es una belleza, me siento contento, agradecido. Desde hoy ya sólo vienen cosas gigantes, en nombre de Dios".

Esa era la sensación que tenía Bayron Sánchez Salazar -músico colombiano conocido como B-King- después de ofrecer una serie de conciertos en Ciudad de México.

Era la primera vez que el cantante urbano se presentaba en el que es considerado como uno de los epicentros de la música latinoamericana. El hito lo tenía feliz.

Así al menos se mostró en un registro que fue compartido en sus redes sociales el pasado 16 de septiembre, horas antes de que se reportara su desaparición y que luego su cuerpo fuera encontrado sin vida en el municipio de Cocotitlán, a 50 kilómetros de la capital mexicana.

El mismo destino sufrió el también colombiano Jorge Luis Herrera, cuyo nombre artístico es Regio Clown.

La fiscalía mexicana confirmó la muerte de ambos artistas este lunes junto con el inicio de una investigación exhaustiva, mientras el caso mantiene conmocionados a sus familiares y amigos.

Según el diario colombiano El Tiempo, ambos habrían sido amarrados de pies y manos, torturados y desmembrados, y se presume un posible vínculo del crimen organizado con su asesinato.

Una carrera prometedora

Bayron Sánchez Salazar tenía sólo 31 años y usaba el nombre artístico de B-King. Era originario de Santander y vivía en Medellín, Colombia.

El joven era conocido por su participación en la escena de la música local y por colaboraciones con artistas como DJ Marcela Reyes, su exesposa, con quien estuvo por cerca de nueve años.

La carrera de B-King era incipiente y apenas estaba empezando a darse a conocer en el exterior.

Canciones como Made in Cali, "Como yo" o "Mi Diosa", en la que mezclaba ritmos como el reguetón y urbano latino, le habían dado cierta notoriedad y permitido ampliar sus horizontes fuera de su país.

Su exposa negó estar involucrada en el asesinato del músico, luego de rumores en su contra que la señalaban como responsable.

"Hoy me cuesta encontrar las palabras. Estoy devastada. En medio de un mundo lleno de ruido, me encuentro enfrentando un dolor tan inmenso que no tiene palabras. Mientras allá afuera la vida continúa, llena de señalamientos injustos, yo cargo con una serie de situaciones difíciles, y solo encuentro refugio y consuelo en Dios", escribió la conocida DJ colombiana.

"Hoy solo le ruego a Dios que lo reciba en sus brazos, que le dé descanso eterno y que derrame fortaleza sobre su mamá, su hermana y toda su familia. Que puedan sentir paz en medio del dolor, y que el amor que Bayron dejó siga siendo una luz en este mundo tan oscuro", agregó.

Archivo privado B-King estuvo casado 9 años con la reconocida DJ colombiana Marcela Reyes.

El propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, apuntó a que el asesinato de los músicos tenía que ver con la violencia del narcotráfico.

Si bien las autoridades mexicanas no han informado de ninguna relación de los artistas con el crimen organizado, tras conocerse su muerte, se ha recordado el vínculo de B-King con Camilo Torres Martínez alias "Fritanga", quien en su momento fue uno de los cabecillas del Clan del Golfo, el mayor cartel de Colombia.

En una entrevista que el joven dio en 2022 a Canal 1, dijo que "es mi tío, es un amigo que quiero muchísimo y siempre ha estado para mí".

"Trato de ser muy reservado, pero es algo que no voy a negar", agregó.

En las últimas horas, sin embargo, "Fritanga" habló con medios colombianos desde la cárcel y dijo no tener relación alguna con B-King.

Algunos medios mexicanos advirtieron de un supuesto mensaje del grupo criminal "la Familia Michoacana", que habría sido encontrado junto a los cuerpos de los artistas, lo que no ha sido confirmado de manera independiente por la BBC.

DJ, coach y guía espiritual

Jorge Luis Herrera, conocido como DJ Regio Clown, tenía 35 años y era oriundo del Valle del Cauca. Se desempeñaba como productor y era el principal colaborador y asesor de Sánchez.

En sus redes sociales, el joven aseguraba ser empresario, coach y guía espiritual.

Como DJ, mezclaba música urbana latina con beats electrónicos.

"Vivimos en un mundo lleno de diversidad, de pensamientos, emociones, intenciones y seres que muchas veces no están alineados con nuestra forma de sentir. No se trata de juzgar, sino de reconocer quién sí aporta y quién solo resta. En esa diversidad, he aprendido a distinguir la compañía genuina de la presencia interesada", escribió en su última publicación de Instagram.

Archivo personal El artista era activo en sus redes sociales, donde compartía reflexiones y parte de su trabajo.

BBC

