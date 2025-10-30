Getty Images

El Palacio de Buckingham anunció este jueves que se inició el proceso para quitarle el título nobiliario de príncipe a Andrés, hermano del rey, además de retirarle los beneficios, incluída la vivienda, que su estatus le confería.

En el comunicado con el que se hizo pública la decisión, el Palacio de Buckingham dijo que el rey Carlos "inició el proceso formal" para retirarle el título a su hermano, quien de ahora en adelante se conocerá como Andrés Mountbatten Windsor.

El anuncio es el último en una secuencia de eventos que se desencadenaron luego de la publicación póstuma de las memorias de Virginia Giuffre, Nobody’s Girl ("La chica de nadie").

Giuffre, que se suicidó el pasado abril, fue una de las víctimas del fallecido financiero Jeffrey Epstein, condenado por abuso sexual a menores.

En sus memorias, Giuffre escribió que tuvo relaciones con Andrés en al menos tres ocasiones, siendo menor de edad y víctima de Epstein.

El hermano del rey siempre ha negado las acusaciones.

Semanas atrás se conoció que Andrés renunciaba a sus otros títulos, incluido el de duque de York, y a los privilegios que estos le conferían, días después de la publicación del libro.

Las hijas de Andrés, las princesas Eugenie y Beatrice, mantendrán sus títulos, siguiendo las cartas patentes del rey Jorge V, de 1917.

Aceptación

Getty Images Una fotografía de Andrés junto a Virginia Giuffre, víctima de tráfico sexual por parte de Jeffrey Epstein, aparece en las memorias póstumas de la mujer.

Se ha conocido que Andrés aceptó la decisión del Rey, aunque sigue negando los cargos en su contra.

Se espera además que la madre de sus dos hijas, su exesposa Sarah Ferguson, también deje las residencias reales y se reacomode en un lugar privado.

La reportera de la BBC Helena Wilkinson, desde Windsor, asegura que el comunicado de Buckingham tiene un mensaje importante en referencia al caso Epstein, a pesar de no nombrarlo directamente.

"Las últimas palabras del comunicado del Palacio son reveladoras", explica Wilkinson, que cita: "los pensamientos del Rey y la Reina han estado, y siempre estarán, 'con las víctimas y sobrevivientes de cualquier forma de abuso’".

"Si recordamos el comunicado que Andrés emitió hace unas semanas, cuando anunció que renunciaba a sus otros títulos y honores, no hubo ninguna mención a sus pensamientos ni condolencias hacia las víctimas y sobrevivientes".

Una decisión "significativa"

Getty Images Para algunos, la decisión de retirarle los títulos a Andrés llega tarde.

Análisis de Noor Nanji, reportera de Cultura de BBC News

Tras un par de semanas de intenso escrutinio sobre el príncipe Andrés, parecía que un anuncio como este era inevitable.

Sin embargo, no se puede exagerar la importancia de esta decisión.

Para alguien que disfruta de los privilegios de la vida real, esto será un duro golpe personal y, probablemente, muy humillante para Andrés.

Pierde su título de príncipe y abandona su residencia en Windsor, Royal Lodge, apenas unas semanas después de renunciar a sus otros títulos reales, incluido el de duque de York.

Las negociaciones no habrán sido fáciles. Pero el palacio era plenamente consciente del ambiente que se respiraba y de la imagen que proyectaba todo esto ante el público.

Se ha intensificado la atención sobre los vínculos de Andrés con Jeffrey Epstein, y hoy queda claro que esa presión se volvió insoportable.

Andrés siempre ha negado haber cometido delito alguno.

Pero las últimas palabras de la declaración de este jueves son reveladoras: los reyes dejan muy claro que sus "pensamientos y más sinceras condolencias" han estado, y seguirán estando, con las víctimas y sobrevivientes de cualquier forma de abuso.

