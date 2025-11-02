EPA El local sufrió una explosión que causó un incendio que quemó gran parte del almacén.

Un incendio en un mercado en la ciudad de Hermosillo, en el norte de México, dejó este sábado al menos 23 personas muertas.

De acuerdo a las autoridades, el incendio fue causado por una explosión debido a una falla del sistema eléctrico del almacén.

En el reporte hecho por la gobernación del estado de Sonora, la mayoría de las víctimas, entre las que habría varios menores de edad, se debió a la inhalación de gases tóxicos causados por el fuego.

Las llamas también causaron heridas en 12 personas que fueron trasladadas a centros médicos cercanos.

Según el reporte de los medios locales, muchas personas buscaron refugio en el interio del almacén después de escuchar una explosión, pero dentro del local murieron a causa del humo.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, señaló a los medios locales que se iniciará una investigación para determinar las causas del incendio.

Getty Images El incendio también causó heridas a 12 personas que estaban en el local comercial.

"Tenemos que conocer el responsable o los responsables que tengan que ver con este hecho", dijo Durazo.

Por su parte la oficina de la Procuraduría del Estado afirmó que se parte de la hipótesis de que se trató de un accidente, pero "no se descarta otras posibles razones del inicio del fuego".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó sus condolencias a través de un mensaje en la cuenta de X.

"Mis sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido en una tienda en el centro de Hermosillo", dijo la presidenta.

"He estado en contacto con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para apoyar en lo que se necesite. Instruí a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que envíe equipo de apoyo a fin de atender a los familiares y heridos", agregó.

La administración de la ciudad de Hermosillo canceló las celebraciones locales del tradicional Día de Muertos que se conmemora en todo el país.

BBC

