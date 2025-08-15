Lee Durant/BBC Los ucranianos siguen entrenándose para luchar contra Rusia: pocos esperan que la guerra termine pronto.

Lo llaman "dronocidio".

Es una nueva formación para enfrentarse a lo que ahora es la mayor amenaza para la vida de un soldado ucraniano en el campo de batalla: los drones.

Estos aparatos saturan la línea del frente y causan el mayor número de bajas, según Ucrania.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Si Donald Trump no consigue que Vladimir Putin acepte un alto al fuego en su reunión del viernes en Alaska, este entrenamiento en el este de Ucrania podría ser esencial para salvar vidas en el frente.

La continua preparación para la batalla sugiere que pocos en Ucrania esperan que esta guerra termine pronto.

El entrenamiento no es especialmente sofisticado: se defienden con una escopeta. Los soldados realizan ejercicios para disparar a blancos que se mueven rápidamente, primero desde el suelo y luego en movimiento.

Ihor, el experimentado instructor de la formación, les dice que la escopeta es en la actualidad el medio más eficaz para derribar un dron a corta distancia.

Ihor lleva luchando en el frente oriental de Ucrania desde 2014, el año en que Rusia se anexionó ilegalmente Crimea y envió tropas a la región de Donbás. Su indicativo de llamada es "The Knifer". También entrena a las tropas en el combate cuerpo a cuerpo.

Ihor lleva diez años intentando detener el avance ruso. Le eriza la piel cualquier sugerencia de que Ucrania tenga que ceder territorio como parte de cualquier "intercambio de tierras".

"Ni yo ni mis compañeros estamos preparados para esto", me dice. Afirma que prefieren seguir luchando hasta que "liberemos nuestros territorios".

Lee Durant/BBC Ihor y sus camaradas prefieren seguir luchando a aceptar un "intercambio de tierras".

Esa no parece una posibilidad, ya que algunas unidades del frente ucraniano están muy por debajo del número necesario de efectivos . Un soldado nos dijo que los renovados esfuerzos por movilizar más tropas habían sido un "desastre".

Saben que siguen siendo superados por los rusos en número de efectivos y en armamento.

Las tropas ucranianas también admiten que están cansadas y que están perdiendo terreno. Es un hecho innegable.

Pero este entrenamiento demuestra que no se rinden.

"Si no paramos, perderemos aún más territorio"

Oleksii, uno de los soldados que perfecciona su destreza con la escopeta, asegura que ya ha perdido a su padre y a sus amigos en la guerra.

Admite que "la guerra debe detenerse de un modo u otro".

Pero cuando se le sugiere que se le entregue más territorio ucraniano a Rusia dice: "No sería mi sugerencia, no me gusta esta idea".

Las tropas ucranianas señalan que Rusia también está sufriendo grandes pérdidas. Con alrededor de 1.000 bajas -muertos o heridos- cada día, los recursos de Rusia también se están agotando poco a poco.

Los puntos de vista del frente se reflejan en los pueblos y ciudades de Ucrania. La población civil también está sufriendo las consecuencias de esta guerra de forma más directa, sobre todo con la reciente intensificación de los ataques rusos con misiles y aviones no tripulados en todo el país. y

El mes pasado Rusia lanzó más de 6.000 drones contra Ucrania. En julio de 2024 esa cifra era mucho menor: cerca de 400.

En las calles de la capital, Kiyv, muchos quieren que se termine la guerra. "Si no paramos, perderemos aún más territorio y gente", señala Oleksandr.

Utiliza la analogía del juego en un casino: "Cuanto más juegas, más pierdes".

Getty Images Rusia ha incrementado enormemente los ataques con misiles y drones contra ciudades ucranianas.

Volodymyr, otro transeúnte, se muestra pesimista ante las perspectivas de las conversaciones entre los presidentes Trump y Putin.

Cree que Ucrania probablemente tendrá que ceder más territorio a cambio de un alto al fuego. "No tenemos recursos", añade. "Todos nuestros chicos están en el cielo o en el hospital".

¿Sacrificar territorio a cambio de paz?

El presidente Zelensky ya ha expresado su frustración por el hecho de que la voz de Ucrania no se oiga en Alaska.

También ha dejado claro que no cederá territorio ucraniano. "No es mi propiedad privada", dijo a principios de esta semana.

Pero algunas encuestas recientes sugieren que cada vez más ucranianos se resignan a tener que sacrificar territorio a cambio de paz.

Lo cierto es que pocos creen que Rusia quiera realmente paz.

Oleksandr Merezhko, diputado y presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de Ucrania, cree que la reunión de Alaska no es más que una maniobra de relaciones públicas del presidente Putin.

"Putin no tiene ningún deseo de llegar a un compromiso", afirma Merezhko. "Cree que está ganando la guerra. No va a dar marcha atrás".

Merezhko también rechaza la sugerencia del Presidente Trump de que Ucrania tendrá que "firmar algo".

"Absolutamente no", afirma. "No creo que pueda imponerse a Ucrania ningún acuerdo que conduzca a nuestra destrucción". Asegura que es moral y legalmente incorrecto sacrificar los hogares de la gente por la paz.

Pero muchos ucranianos ya han perdido sus hogares y sus vidas.

Según la ONU, más de 13.000 civiles han muerto en el país, mientras que 3,5 millones de ucranianos se han visto obligados a abandonar sus hogares.

Lee Durant/BBC "No tengo muchas esperanzas": Valeria (derecha) teme que nada cambie tras las conversaciones de Alaska.

Más de 500 de esos desplazados viven ahora en una aldea provisional, a las afueras de la capital. Sus nuevos hogares son contenedores metálicos, en lugar de ladrillos y mortero.

Muchos son ancianos que huyeron de los combates en el este. Hay una pequeña zona de juegos para niños que probablemente nunca verán las ciudades y pueblos en los que nacieron. Sus antiguas casas están ahora en territorio ocupado.

"No tengo muchas esperanzas"

El rostro de Hennadii, de 78 años, se llena de lágrimas cuando me dice que no cree que vuelva a ver la tumba de su madre. Me dice que aún echa de menos lo que tuvo que dejar atrás.

"Me gustaba pescar allí, tenía una pequeña parcela de tierra, mis uvas y mi nogal", afirma. "Y ahora ya no existe".

Ninguna de las personas con las que hablamos aquí expresa mucha confianza en las conversaciones entre los presidentes Trump y Putin.

"Realmente espero que salga algo bueno de esas conversaciones, pero no tengo muchas esperanzas", dice Valeria, una estudiante de 18 años cuya familia perdió su casa.

Pero Valentina, de 78 años, es más desafiante. Un misil ruso mató a su marido.

"Esta es nuestra tierra y nuestra gente muere por ella", afirma. "¿Cómo vamos a renunciar a ella? De ninguna manera".

En Alaska los presidentes Trump y Putin hablarán del futuro de Ucrania, sin representación ucraniana y por encima de sus posibilidades.

Puede que Ucrania esté perdiendo gradualmente esta guerra, pero aún no ha sido derrotada. Eso hace que sea más difícil para cualquier otro forzar una paz que no puede aceptar.

Información adicional de Firle Davies, Anastasiia Levchenko y Mariana Matveichuk

Este artículo fue escrito y editado por nuestros periodistas con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial para la traducción, como parte de un programa piloto.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[r]||(s[r+"_d"]=s[r+"_d"]||[],s[r]=function(){s[r+"_d"].push(arguments)},s[r].sources=[]),c&&s[r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min.js","s_bbcws");s_bbcws('syndSource','ISAPI');s_bbcws('orgUnit','ws');s_bbcws('platform','partner');s_bbcws('partner','acento.com.do');s_bbcws('producer','mundo');s_bbcws('language','es');s_bbcws('setStory', {'origin': 'optimo','guid': 'cpwyv4kr4ezo','assetType': 'article','pageCounter': 'mundo.articles.cpwyv4kr4ezo.page','title': 'Agotados por la guerra, los ucranianos temen que Trump y Putin acuerden una paz injusta sin contar con Kyiv','author': 'Jonathan Beale – Corresponsal de defensa de la BBC','published': '2025-08-15T11:23:00.859Z','updated': '2025-08-15T15:23:20.116Z'});s_bbcws('track','pageView');

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más