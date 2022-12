Wilson Camacho tras libertad de Adán Cáceres: “Este país es el único que beneficia a los acusados”

Luego de que la titular del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ordenara la variación de prisión preventiva a arresto domiciliario que pesaba contra algunos de los acusados en el caso de supuesta corrupción denominado Operación Coral, el magistrado Wilson Camacho criticó la decisión.

En tal sentido, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) dijo que lo que "se busca es que el Ministerio Público no haga grandes ni exhaustivas investigaciones”.

Camacho afirmó que el tribunal, presidido por la juezaYanibet Rivas, “pretende que elMinisterio Públicono haga investigaciones exhaustivas y pretende que elMinisterio Públicoejerza de manera irresponsable su función. Eso no va a pasar, nosotros no vamos a ejercer de manera irresponsable nuestras funciones, nosotros seguiremos presentando procesos del tamaño de la dinámica delictiva que estamos presentando”.

Este martes, la magistrada varió la medida de prisión preventiva por prisión domiciliaria del mayor general Adán Cáceres, quien fue seguridad del expresidente Danilo Medina; la pastora Rossy Guzmán Sánchezy su hijo, el coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Aza, detenidos por supuesta corrupción.

A través de las operaciones anticorrupción Coral y Coral 5G, el Ministerio Público presentó cargos contra 48 personas (30 físicas y 18 jurídicas) imputadas de defraudar al Estado dominicano por más de 4 mil millones de pesos.

El supuesto entramado operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

Este lunes, y a diferencia de lo actuado por el Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional mantuvo la prisión preventiva contra el general Boanerges Reyes Batista y el capitán de navío Franklin Mata Flores, imputados en la red de corrupción administrativa desmantelada con la Operación Coral 5G