El Tribunal Colegiado de San Cristóbal condenó este viernes a la pena máxima de 30 años de prisión a Deiby Santana Franco (el Pollo) por violar sexualmente y luego asfixiar a una niña de 8 años en San Cristóbal, sentencia que se emitió tres años después de los hechos.

El sentenciado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia de San Cristóbal, informó el Ministerio Público.

Santana Franco fue arrestado la noche del 22 de octubre de 2023 en el municipio de Los Cacaos, en esa provincia, poco después de perpetrar su ataque.

Persiguió a la niña hasta alcanzarla

La víctima había ido a hacer un mandado a un colmado de la zona, lugar donde en ese momento se encontraba el procesado, quien, luego de que la niña salió del negocio con destino a su vivienda, la persiguió hasta alcanzarla.

El procesado introdujo a la víctima en unos matorrales, la violó sexualmente y la estranguló, de lo cual el Ministerio Público, representado en el proceso por el fiscal litigante Daryl Montes de Oca, aportó suficientes pruebas testimoniales, periciales, ilustrativas, documentales y materiales.

El fiscal Juan Enmanuel Escoto Hidalgo tuvo a cargo la investigación del caso.

Los jueces Rosa Edalia Mateo, Ana Inés Susana y Chadalis Rosario dictaron la sentencia condenatoria al acoger la acusación del Ministerio Público que otorgó al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 295 y 304, párrafo II, del Código Penal de la República Dominicana.

