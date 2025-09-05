El Centro Nacional de Huracanes vigila un sistema baja presión sobre el Atlántico tropical oriental, asociada con una onda tropical, la cual posee condiciones ambientales favorables para la formación de un ciclón tropical.
Aunque por lo pronto se mantiene como un área desorganizada de lluvias y tormentas eléctricas, es probable que se forme una depresión tropical durante el fin de semana o principios de la próxima semana a medida.
El sistema se desplaza lentamente hacia el oeste a una velocidad de 5 a 10 mph a través del Atlántico tropical central.
"Es probable que este sistema esté cerca de las Antillas Menores a mediados o finales de la próxima semana, y los interesados en la zona deben monitorear su progreso", indicó.
La probabilidad de formación para las próximas 48 horas, según el CNH, es media, con un 60 por ciento, mientras que la probabilidad de formación en 7 días es alta, con un 90 por ciento.
Compartir esta nota