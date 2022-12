VIDEO: El reportaje sobre el muro fronterizo por el que arremeten contra José Horacio Rodríguez

El diputado José Horacio Rodríguez ha sido cuestionado por la extrema derecha luego de que este conversara con un medio de comunicación canadiense sobre su punto de vista sobre la política migratoria.

Las declaraciones de Rodríguez se dieron en el marco de un reportaje sobre el muro que se construye en la frontera con Haití. Es del programa La télé journal del medio canadiense Radio-Canada Info.

Para poner en contexto, se trata de un trabajo televisivo que se publicó el pasado 14 de diciembre con el titular "République dominicaine: un mur pour bloquer les migrants haïtiens" (República Dominicana: un muro para bloquear los migrantes haitianos), en el que Rodríguez participó como una de las fuentes consultadas por el periodista Sylvain Desjardins.

El enfoque de Desjardins fue la idea de que la salud económica de la República Dominicana depende tanto de su reputación internacional como de la mano de obra haitiana, por lo que no le conviene que la patria quede como un objeto atención de internacional.

A continuación, se presenta una transcripción y traducción no oficial del reportaje.

El reportaje íntegro

—Sylvain Desjardins (periodista): Dime. ¿Has sido arrestado por la policía?

—Fuente (Rudy Joseph, activista haitiano): Si. Me pidieron mi permiso de residencia y como no tenía el permiso encima, me arrestaron.

—V. O. Sylvain Desjardins (periodista): Rudy Joseph es un activista que milita en un grupo de defensa de los derechos de los haitianos, que vive en República Dominicana legalmente después de 18 años.

—Fuente (Rudy Joseph): Protesté. Dije que debía llamar a mi abogado.

—Sylvain Desjardins (periodista): Y esto es lo que te permitió evitar ser expulsado?

—Fuente (Rudy Joseph): Si.

—V.O. Sylvain Desjardins (periodista): En este barrio de comerciantes de Santo Domingo, casi todos son de ascendencia haitiana. A menudo son testigos o víctimas detenciones realizadas por la policía de inmigración.

—Fuente (Rudy Joseph): Nada se le regala a ningún haitiano aquí. Aquí para acceder a una botella de agua, un haitiano debe trabajar duro.

—Fuente (dominicana en la calle): Cada persona que está ilegal en un país, debe de legalizarse o marcharse.

—V.O. Sylvain Desjardins (periodista): Un oficial contó que más de medio millón de habitantes de origen haitiano en el país viven en la capital. La población total del país es de 11 millones de habitantes.

—Fuente (dominicano en la calle): Nosotros tenemos una situación precaria. No somos ricos para mantener a tantas personas lamentablemente.

—V.O. Sylvain Desjardins (periodista): Algunos residentes dominicanos temen una invasión haitiana como la que sucedió en el siglo XIX.

—Fuente (dominicano en la calle): Bueno, lo que pasa es que estamos teniendo mucha presión de los países desarrollados. Estados Unidos, Canadá, Francia; porque, pienso yo, que lo que ellos quieren es unir los dos países.

—Fuente (José Horacio Rodríguez, diputado dominicano): “Si mañana deportamos a todos los migrantes haitianos, ¿quién va a trabajar en nuestros campos para producir la comida? ¿quién va a trabajar en la industria de la construcción?”

—V.O. Sylvain Desjardins (periodista): Este miembro de la oposición no duda en acusar al gobierno de hipocresía en su gestión de la inmigración haitiana.

—Fuente (Rudy Joseph): La mayoría de los haitianos no tienen papeles reglamentarios aquí porque el Estado dominicano, el gobierno, pone barreras.

—V.O. Sylvain Desjardins (periodista): El pasado mes de febrero el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, lanzó con gran fanfarria la construcción de un muro de 160 km de largo a lo largo de la frontera de su país con Haití. Este polémico proyecto debe, según el presidente, ayudar a controlar la inmigración clandestina y el crimen.

—Sylvain Desjardins: ¿Cuánto tiempo has estado trabajando en el muro?

—Obrero de la construcción: Un mes.

—V.O. Sylvain Desjardins: Irónicamente, como en la mayoría de los sitios de construcción dominicanos, los que trabajan son, en gran parte, haitianos ilegales.

—Obrero de la construcción: Yo trabajo porque quiero el dinero.

—V.O. Sylvain Desjardins (periodista): Cuando esté terminado, el muro tendrá 4 metros de alto y contará, según el ejército, con 70 torres de vigilancia y control.

—Fuente (José Horacio Rodríguez): “No creo que la solución al problema sea construir un muro. Creo que eso sólo ayuda a que los militares de la frontera cobren más. Eso hace que cruzar la frontera sea más caro. Y estoy hablando de corrupción”.

—Sylvain Desjardins (periodista): La comunidad internacional ha denunciado la actitud de agresividad de las autoridades hacia los inmigrantes haitianos.

Solo hay una manera de hacer que se muevan cosas a favor de la regularización del estado de los ilegales: alertar a la opinión pública, según los especialistas.

—Fuente (Bridget Wooding, directora del Observatorio de Migrantes del Caribe): No es una buena cosa que la patria quede como un objeto de atención de la prensa internacional, organizaciones de derechos humanos. Y no es bueno para el turismo, ya que el país aspira a continuar acogiendo.

—Fuente (Rudy Joseph): No es un barrio que cocina la mayoría de los haitianos, no.

—V.O. Sylvain Desjardins (periodista): La salud económica de la República Dominicana depende tanto de su reputación internacional, como de su mano de obra haitiana. Si no cambia nada, corre el riesgo de perder ambos