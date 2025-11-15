Vicepresidenta Raquel Peña encabeza apertura jornada social “Estamos en familia”

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, dejó iniciada la segunda edición del programa “Estamos en Familia”, una jornada que procura ampliar su alcance y beneficiar a miles de personas con acceso directo a programas sociales, jornadas médicas, actividades educativas y espacios recreativos.

“Estamos en Familia nace de la visión del presidente Luis Abinader, orientada a colocar a las familias en el centro de las políticas públicas”, dijo la funcionaria.

La vicepresidenta destacó que cada organismo que participa en la jornada, enmarcada en el Día Nacional de la Familia, contribuye a un esfuerzo estatal basado en presencia activa del Gobierno en los territorios.

“La República Dominicana que aspiramos construir se fortalece desde los hogares, desde la educación, desde la convivencia diaria. Por eso estos encuentros reflejan una visión que prioriza la vida familiar y reconoce su importancia para el desarrollo del país”, manifestó la vicepresidenta Raquel Peña.

En el evento desarrollado en el Parque Central de Santiago, tuvo el respaldo de los ministerios de Interior y Policía, Educación, Salud Pública y Asistencia Social, Agricultura, Cultura, Deportes y Recreación, y de Turismo.

También motivaron los programas sociales, Desarrollo Social Supérate, Asistencia Social y Alimentación Comunitaria, Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, Gabinete de Políticas Sociales, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Liga Municipal Dominicana, Pro Consumidor, Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, el Instituto Nacional de Educación Física, Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) y otros.

La agenda de este sábado de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, incluyó la apertura del nuevo centro del Programa Oportunidad 14-24 en el sector Cienfuegos, en Santiago; la entrega del tótem urbanístico e Informativo de Santiago Oeste y la inauguración del remozado hospital municipal de Piedra Blanca en el municipio Bonao.

Máximo Laureano