Un vehículo cayó al mar Caribe la tarde de este jueves en la Autopista 30 de Mayo, próximo al Helipuerto de Santo Domingo, en el Distrito Nacional, con confirmación oficial de un cadáver.

El Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional informó que el cuerpo recuperado corresponde a un hombre.

Las autoridades no han precisado cuántas personas viajaban a bordo ni las circunstancias del accidente.

Tampoco se han ofrecido datos sobre la marca ni las características del automóvil.

Según medios, varias unidades de los bomberos, encabezadas por el intendente general José Luis Frómeta Herasme, coordinan las labores de rescate.

La Armada Dominicana fue solicitada para apoyar las tareas de localización y auxilio.

Las operaciones continúan y no hay reportes adicionales sobre posibles heridos o más fallecidos.

