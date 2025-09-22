El canciller de República Dominicana, Roberto Álvarez, destacó que la situación en ese país constituye una prueba de la voluntad colectiva y capacidad de la comunidad internacional para acompañar al pueblo haitiano en su hora más oscura.

En ese sentido, agradeció a Kenia su liderazgo en la MSS y destacó que el Gobierno dominicano continuará “proporcionando asistencia médica especializada a los integrantes de la MSS que puedan requerirlo”.

“Hasta el día de hoy hemos llevado a cabo 42 vuelos Medevac de asistencia médica en los hospitales dominicanos, donde han sido tratados, con el mismo esmero como si fueran ciudadanos dominicanos, 38 policías kenianos y dos salvadoreños, algunos heridos gravemente”, sostuvo el diplomático.

El ministro formuló nueva vez un llamado enérgico al Consejo de Seguridad, en particular a los P-5, “por la aprobación con urgencia de la resolución propuesta por Estados Unidos y Panamá, que busca transformar la MSS en una fuerza híbrida que transfiere a las Naciones Unidas la logística y operaciones de esta”.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Además, le otorga un mandato “más robusto para lograr el objetivo de establecer la seguridad requerida para el desempeño de un ambiente que permita la celebración de elecciones que lleven a la selección de un liderazgo con el más amplio apoyo nacional en Haití”.

Estas declaraciones fueron durante su participación en la reunión convocada por el presidente de Kenia, William Ruto, y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, para abordar el tema de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití.

En esta reunión realizada en el marco de la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, el ministro Álvarez estuvo acompañado por el representante permanente dominicano ante la ONU, embajador Wellington Bencosme.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más