La empresa de generación eléctrica Punta Catalina informó la salida de operación de la Unidad 1 de la termoeléctrica, debido a la obstrucción de sargazo que produjo poca circulación de agua en el “intake”.

“Siendo las 6:25 a. m. de hoy lunes 18 de agosto de 2025, la Unidad No. 1 de la Central Termoeléctrica Punta Catalina salió de operación debido a un bajo nivel de agua de circulación en el intake (toma de agua)”, informó la empresa a través de un X.

Según la empresa, esto fue ocasionado por una obstrucción de sargazo que “llegó de manera repentina a la central, producto del mal tiempo generado por el huracán Erin”.

Agregó que actualmente, la unidad permanece fuera de servicio por protección, sin generar déficit en el sistema.

Sin embargo, la semana pasada, la Unidad 2 de la planta estuvo fuera del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), desde el 12 de agosto, debido a un inconveniente técnico, había retirado aproximadamente 360 megavatios del sistema, aumentando el riesgo de apagones en diversas regiones del país.

Además, los recientes cortes energéticos han sido ocasionados por factores como el incremento extraordinario de la demanda, debido a las altas temperaturas registradas en el territorio nacional, y la salida reciente de operación de varias plantas de generación por razones técnicas.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, explicó que entre las unidades que se han visto afectadas se encuentra Punta Catalina 2, con una capacidad de 360 megavatios, la cual estuvo programada para reintegrarse entre la madrugada del sábado 16 y el domingo 17.

