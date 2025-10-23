El director de la Defensa Civil de Santiago, Francisco Arias, confirmó la desaparición de un hombre de nacionalidad haitiana, que habría intentado cruzar el río Yaque del Norte, en la comunidad Villa Los Almácigos, distrito municipal La Canela.

Según explicó Arias, el hombre intentó cruzar el afluente en compañía de un ciudadano identificado como Plácido de Jesús Vargas de la Hoz. Ambos procuraban atravesar el río, a pesar de la crecida provocada por las lluvias, con el objetivo de llegar hasta la comunidad Banegas.

“En el día de ayer habíamos informado de esa situación, de que los caudales iban a aumentar, y por eso estamos llamando la atención de la población, porque el río sigue creciendo”, expresó Arias.

En relación con la desaparición de la persona, Francisco Arias informó que un equipo de búsqueda de la Defensa Civil se mantiene en el área.

El socorrista también reiteró el llamado a la población a atender únicamente las informaciones oficiales del COE y evitar reproducir publicaciones no verificadas en redes sociales, ya que esto genera confusión.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más