Un adolescente de 14 años falleció tras ser baleado durante un tiroteo ocurrido la noche de este miércoles en la calle 8 del barrio Playa Oeste, en la zona conocida como la parte baja del centro urbano de la provincia Puerto Plata.

Las autoridades locales identificaron al menor como Emmanuel Daniel Valdez Peña, quien falleció mientras era trasladado desde el lugar del hecho hacia el Hospital Regional Universitario Doctor Ricardo Limardo, de esta ciudad.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre el origen del tiroteo, en el cual, además de la muerte de Valdez Peña, resultó herido de bala un niño de ocho años, quien fue ingresado en un centro de salud de administración privada.

En relación con el caso, la Policía Nacional y el Ministerio Público habrían iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer la situación.

Fuentes extraoficiales señalan que existen evidencias que podrían ayudar a identificar al presunto responsable, quien habría manifestado su intención de entregarse a las autoridades.

Máximo Laureano