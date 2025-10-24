Un persona con discapacidad fue arrastrada por una cañada en El Manguito, Sabana Perdida en Santo Domingo Norte, confirmó la alcaldesa de esa demarcación, Betty Gerónimo.
Gerónimo explicó que el señor Manuel Matos fue arrastrado por el desbordamiento de la cañada producto de las lluvias a causa de la tormenta Melissa y que fue recuperado su cadáver.
"Tenemos que tener conciencia, creemos que es una simple agua y ponemos en peligro las vidas", dijo.
Llamó a la población no salir y a los padres mantener a los niños en casa y no jugar cerca de las cañadas.
Informó que más de 25 equipos están distribuidos en el municipio saneando las cañadas en esa demarcación.
Compartir esta nota