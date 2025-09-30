Una aeronave operada por la aerolínea Sky High, realizó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA)
De acuerdo con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Arodom), la aeronave Embraer 190 realizó el aterrizaje de manera exitosa, sin que se registrara pasajeros heridos.
Explicó que, la aeronave que no formaba parte de la linea de vuelo comercial de la aerolínea, y se encontraba realizando un vuelo de prueba con siete ocupantes a bordo, presentó una falla técnica en su tren de aterrizaje delantero.
El aeropuerto activó sus equipos de emergencia y aplico los protocolos establecidos.
Aerodom dijo que las operaciones del AILA se desarrollan con normalidad, usando la pista alterna 18-36.
