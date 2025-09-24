La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción en contra de Yefri Constante, imputado de sustraer 27 medidores eléctricos propiedad de Edesur Dominicana, en un hecho ocurrido en el sector Boca de Nigua.

El imputado fue enviado al Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-17 de Najayo.

El Ministerio público expuso ante el tribunal como evidencia una certificación de un informe técnico que establece que a los 27 medidores ocupados el 19 de este mes le extrajeron las piezas de cobre supuestamente con fines de comercialización.

Edesur reitera que continuará colaborando de manera estrecha con las autoridades competentes para garantizar que hechos de esta naturaleza reciban la debida sanción, en estricto apego a la ley.

