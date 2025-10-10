La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anuló este viernes la sentencia que condenó a siete años de prisión a Elizabeth Silverio, acusada por el Ministerio Público de usurpar funciones en el área de la neurociencia cuando dirigía el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Knowledge Land (Kogland).

El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Silverio el 21 de octubre del año pasado, pero la mujer apeló la sentencia.

Este viernes, al emitir su decisión, la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional consideró que la condena contra Silverio contenía errores en la aplicación de normas jurídicas, así como una valoración incorrecta de las pruebas, por lo que ordenó un nuevo juicio.

De acuerdo con el Ministerio Público, Silverio se hizo pasar por profesional de la salud, indicando ser doctora en neurociencia, psicóloga y psicoterapeuta.

Esta labor la ejerció entre enero de 2021 y junio de 2023, sin tener formación académica relacionada al área, afirmó el órgano acusador.

La acusación establece, además, que Silverio engañó y estafó a los padres, haciéndoles creer que era profesional de la salud, mediante el uso de documentos falsos, con los que ofrecía atenciones psicoterapéuticas, consultaba, evaluaba, medicaba y entregaba informes con recomendaciones para aplicar psicoterapias, rubricando y sellando documentaciones con un número de exequatur inexistente.

