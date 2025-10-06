Tres ondas tropicales avanzan por el Atlántico con rumbo hacia la región del Caribe; la número 43 se ha intensificado en las últimas 48 horas como disturbio y podría evolucionar en los próximos días a una depresión tropical y, posteriormente, convertirse en la tormenta Jerry.

El sistema 43 se desplazaría hacia el Atlántico central, donde los pronósticos indican condiciones favorables para su desarrollo y eventual designación como tormenta a finales de esta semana, según el meteorólogo Jean Suriel, a través de su cuenta de X.

Por ahora no existe amenaza directa para República Dominicana, aunque las autoridades meteorológicas mantendrán vigilancia de su trayectoria e intensidad ante posibles cambios.

Para el martes 7 de octubre de 2025 se esperan precipitaciones en gran parte del país por la incidencia de la onda tropical y los efectos de la vaguada, con aguaceros más fuertes y ráfagas de viento que podrían concentrarse en el Cibao.

El miércoles 8 de octubre de 2025 aumentará el potencial de lluvias por los remanentes de la onda 41 y la cercanía de la onda 42, y en combinación con la vaguada el riesgo de inundaciones repentinas y aguaceros significativos se incrementará después del mediodía.

El jueves 9 y el viernes 10 de octubre de 2025 las ondas tropicales se alejarán, pero sus remanentes y la persistencia de la vaguada seguirán generando lluvias moderadas en la tarde, especialmente en la zona montañosa y el Cibao.

