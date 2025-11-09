La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso tres meses de prisión preventiva contra Junior Lara, acusado de la sustracción de medidores eléctricos propiedad de Edesur Dominicana.

El hecho ocurrió en el sector Villa Aura, según consta en el expediente presentado ante el tribunal.

La medida de coerción deberá cumplirse en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, conforme dispuso el juez apoderado del caso.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó un acta con los instrumentos ocupados al imputado el pasado 3 de noviembre, como parte de las diligencias de investigación en curso.

Edesur reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades judiciales en la protección de los bienes públicos y la seguridad del sistema eléctrico nacional, garantizando que los responsables enfrenten las sanciones correspondientes dentro del marco legal.

