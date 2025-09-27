La vicepresidenta Raquel Peña encabezó una reunión virtual del Consejo Nacional de la Magistratura, en la que se decidió proceder con la convocatoria para la evaluación de desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón.

Esto, tras haber transcurrido 7 años desde sus designaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 181 de la Constitución de la República, informó la Dirección de Prensa del Presidente.

Las entrevistas tendrán lugar el próximo jueves 2 de octubre, a partir de las 5:00 de la tarde, en el Palacio Nacional y serán de carácter público.

La información recordó que tras la reciente modificación al Reglamento para la evaluación del desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, quedó habilitada la posibilidad de que el Consejo Nacional de la Magistratura decida en cada convocatoria si las entrevistas serán públicas o no, con excepción de la entrevista del presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Esta última siempre deberá ser pública, de conformidad con el párrafo I del artículo 4 del Reglamento 2-25, para la evaluación del desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del 15 de septiembre de 2025.

El pasado 23 de septiembre cerró el plazo para que los interesados presentaran sus objeciones a partir de la publicación de los informes de desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia a ser evaluados. Sin embargo, no fueron presentadas objeciones en esta ocasión ante la Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura.

Por otra parte, aunque también transcurrieron 7 años (tiempo máximo) desde la designación del magistrado de la Suprema Corte de Justicia Blas Rafael Fernández Gómez, este no será evaluado, tras haber comunicado al Consejo Nacional de la Magistratura su decisión de no optar por un nuevo período en la alta corte.

