Edesur Dominicana informó que colocó un nuevo transformador de mayor potencia en el sector El Millón del Distrito Nacional, con el propósito de mejorar la calidad del servicio de electricidad en la calle Teodoro Chassériau.

La información la ofrece luego de que la junta de vecinos del edificio Aleco 4, ubicado en la calle Teodoro Chasseriau 37, en el El Millón, denunciara a Acento la falta de energía eléctrica durante cuatro días.

La empresa distribuidora de electricidad manifestó que sustituyó el equipo dañado que tenía 37 kVA de potencia por uno nuevo dotado de 50 kVA, para garantizar una mayor estabilidad del servicio.

Edesur asegura que los residentes del edificio Aleco 4 y zonas circundantes comenzaron a ver el impacto favorable de la solución en el suministro, porque mantiene su empeño en el compromiso con la calidad y estabilidad del servicio de electricidad.

