Tormenta Melissa: hay 12 provincias en alerta roja, 11 en amarilla y cinco en verde

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 11 provincias y al Distrito Nacional en alerta roja, 11 en amarilla y aumentó a 5 en verde, debido a que la tormenta Melissa, a las 5:00 am fue localizada a 385 kilómetros al suroeste de (Haití) y a 270 km al sureste de Kingston (Jamaica) moviéndose hacia el noroeste a 6 km/h.

Las provincias en alerta roja son Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, San Juan, Azua, Peravia, Pedernales, La Romana y Monte Plata.

Mientras que, en alerta amarilla están La Vega, Samaná, Hato Mayor, El Seibo, Bahoruco, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Monte Cristi, Elías Piña, Independencia y La Altagracia.

En alerta verde están María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte, Hermanas Mirabal y Espaillat.

El COE informó que el fenómeno atmosférico posee vientos máximos sostenidos de unos 110 km/h con ráfagas superiores y se pronostica que se convierta en huracán en las próximas horas.

En ese sentido, se recomendó a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta. Asimismo, a los conductores de vehículos tomar las medidas preventivas de lugar, debido a la reducción de visibilidad, generada por las lluvias. Seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil y mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia a través del Tel: 809-472-0909, 9.1.1, *462 de la OGTI

Del mismo modo, en la costa caribeña, exhortó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto debido a viento y olas anormales, así como fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y visibilidad reducida.

Mientras que, en la costa atlántica dijo que pueden navegar con precaución cerca de parámetro costero sin salir mar adentro.

