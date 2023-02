Todo sobre Katmandú Park, primer parque temático del Caribe que estará en Punta Cana desde marzo

Desde mayo del 2022 se habla de Katmandú Park, una opción de entretenimiento familiar que opera con éxito en Mallorca, y que ha llegado a Punta Cana como sede para todo el Caribe.

La primera vez que se mencionó la construcción de este parque en República Dominicana, fue en la feria de turismo DATE 2022, celebrada en Punta Cana. Allí, Simon Hirst, director de parques, operaciones y expansión de Falcon's Beyond, contó que el Katmandú Park se ideó bajo el concepto de "resortainment”, una combinación de servicios hoteleros de lujo con entretenimiento.

En un principio, la fecha de apertura de Katmandú Park era noviembre 2022, pero luego fue aplazado para el 15 de marzo 2023. La inauguración sigue en pie para la última fecha y ya parece ser una realidad, pues el presidente Luis Abinader participó en el acto de anuncio de apertura este domingo.

Katmandú Park estará abierto al público como parte del entretenimiento del nuevo hotel de la cadena Meliá Hotels International y Falcon's Beyon, que se inauguró en diciembre.

El parque de diversiones

Este parque está inspirado en las Realms of Wonder of the Katmandu Legend o Reinos Ocultos de la Leyenda de Katmandú.

Uno de sus puntos de diferencia es que las boletas de entradas se venderán bajo el concepto “libertad para jugar”, esto quiere decir que los clientes podrán comprar el derecho de las 10 atracciones con la que contará y usarlas cuando quiera.

Las atracciones

Katmandú Park promete que transportará a quienes lo visiten a través de experiencias narrativas inmersivas, que incluirán cuatro carpas de atracciones en las que se utilizarán varias tecnologías patentadas, además de 36 hoyos de minigolf, un circuito de cuerdas al aire libre y un carrusel temático.

El parque cuenta con 10 atracciones que ofrecerán la experiencia interactiva en tiempo real, así como efectos especiales que incluyen viento, olfato, luz y audio.

Horarios, restricciones de edad y precio de las entradas

Los boletos ya están a la venta para disfrutar de las atracciones de Katmandú Park. Es un hecho sin precedentes dentro de la industria turística y de entretenimiento local. La información que se maneja hasta ahora es la siguiente:

Horarios: el parque estará abierto desde las 10:00 de la mañana hasta la 1:00 de la madrugada.

el parque estará abierto desde las 10:00 de la mañana hasta la 1:00 de la madrugada. Edades: se permitirá el acceso a adultos y niños partir de los 2 años de edad.

se permitirá el acceso a adultos y niños partir de los 2 años de edad. Precio: 120 dólares adultos y 85 dólares los niños

El Hotel

Falcon's Resort by Meliá | All Suites Punta Cana, es un complejo de cinco estrellas todo incluido situado en la playa de Bávaro.

De acuerdo con sus ejecutivos, es una transformación en varias fases de dos establecimientos Meliá existentes, Paradisus Grand Cana y Garden Suites by Meliá, que comprenden 622 habitaciones