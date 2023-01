Katmandú, parque temático que llegará en marzo como parte del entretenimiento de un hotel

Bajo el concepto "resortainment”, una combinación de servicios hoteleros de lujo con entretenimiento, se inaugurará el próximo 15 de marzo el Katmandú Park, el nuevo parque temático incluido en el hotel Falcon’s Resort by Meliá | All Suites Punta Cana.

Como una especie de “combo”, el parque, que en principios se dijo estaría operando desde noviembre del 2022, estará abierto al público como parte del entretenimiento del nuevo hotel de la cadena Meliá Hotels International y Falcon's Beyon, que abrió sus puertas en diciembre.

Aquellos que se alojen en el hotel dentro de la tarifa tendrán incluido el parque y quienes deseen solo visitar Katmandú podrán hacerlo pagando 120 dólares por persona, una entrada que dará acceso a 10 atracciones.

La nueva atracción con la que contará la República Dominicana fue anunciada en un encuentro con la prensa, como parte de las actividades previas a la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2023) donde el país es copatrocinador.

"Siempre va de la mano de un parque temático". Así explica el concepto Sara Ranghi, directora de marketing, al indicar que la idea permite presentar un hotel con elegancia y entretenimiento.

Este combo, que va junto en una segunda etapa con la renovación de Paraíso Punta Cana, tiene un costo de 400 millones de dólares.

Katmandú no pudo ser inaugurado en noviembre debido al retraso con las maquinarias para las atracciones del parque que en su mayoría venían de Estados Unidos y Asia. Ranghi explicó que fue producto de los efectos de la COVID y, para que no tuviera ningún fallo por seguridad, se decidió posponerlo hasta este marzo.

Falcon's Resort by Meliá | All Suites Punta Cana forma parte de un nuevo destino de entretenimiento valorado en 350 millones de dólares llamado Falcon's Beyond Destinations que contará con tres experiencias diferenciadas para los huéspedes: el resort, un nuevo parque temático y un centro comercial, gastronómico y de entretenimiento llamado Falcon's Central.

El primer parque temático del Caribe

Katmandu Park, Punta Cana, promete que transportará a quienes lo visiten a través de experiencias narrativas inmersivas, que incluirán cuatro carpas de atracciones en las que se utilizarán varias tecnologías patentadas, además de 36 hoyos de minigolf, un circuito de cuerdas al aire libre y un carrusel temático.

El parque cuenta con 10 atracciones que ofrecerán la experiencia interactiva en tiempo real, así como efectos especiales que incluyen viento, olfato, luz y audio.

1. The Quest: Los participantes se unen a otros en una batalla épica donde se pone a prueba el ingenio en un "laboratorio secreto".

2. Teatro Suspendido o Suspended Theater (la primera de su tipo): En esta atracción los visitantes sentirán volar a través de "aguas místicas" en un sumergible para defender un reino submarino.

3. Dark Ride 4D : Se trata de descubrir los legendarios secretos de la misteriosa joya roja Desirata mientras se busca en las cuevas de hielo en las profundidades del Himalaya.

4. Torneo interactivo: Una aventura en robot gigante a través de una batalla de ajedrez multidimensional.

5. Expedition Golf en el Himalaya: Atraviesa picos y glaciares de fábula mientras juegas hasta 36 hoyos en dos campos distintos con amigos o familia. Te esperan desafíos alucinantes. Espera lo inesperado.

6. El Reto de las Cuerdas: Se trata de una atracción de alpinismo con un circuito de cuerdas de 18 metros de altura.

7. Mítica Carrera de Obstáculos: Para probar fuerza, agilidad y habilidad.

8. Soft Play Adventure: Toboganes gigantes, batalla de bolas interactivas, camas elásticas, túneles, etc.

El Hotel

Falcon's Resort by Meliá | All Suites Punta Cana, es un complejo de cinco estrellas todo incluido situado en la playa de Bávaro.

De acuerdo con sus ejecutivos, es una transformación en varias fases de dos establecimientos Meliá existentes, Paradisus Grand Cana y Garden Suites by Meliá, que comprenden 622 habitaciones.

La primera fase se ha rebautizado como Paradisus Grand Cana e incluye 432 suites de lujo, tres piscinas, nueve restaurantes especializados y un spa y gimnasio de primera categoría. La segunda fase, el cambio de marca de Garden Suites by Meliá, incluirá 190 habitaciones, que estarán terminadas a finales de 2023