El primer parque temático de RD y promete ser único en su tipo en el Caribe

Con la promesa de ofrecer la mejor experiencia a través de una leyenda de “reinos ocultos”, con efectos especiales, asientos en movimiento y un teatro “volador”, abrirá sus puertas en Punta Cana el próximo primero de noviembre el parque Katmandu, con una inversión que supera los US$100 millones.

Aunque en un principio se dio a conocer que el costo del proyecto superaría los US$170 millones y que contaba con el apoyo de la cadena hotelera Meliá, hoy con unos 70 millones de dólares menos en inversión busca ser la opción de entretenimiento familiar no solo del país sino del Caribe.

Katmandu, con unos 17 mil metros cuadrados, estará ubicado específicamente en la avenida Alemania de Punta Cana, con complejos turísticos cercanos, lo que le suma valor al destino, según Simon Hirst, director de parques, operaciones y expansión de Falcon´s Beyond, desarrollador del proyecto.

Este parque, inspirado en las Realms of Wonder of the Katmandu Legend o Reinos Ocultos de la Leyenda de Katmandú, generará 300 empleos directos y, según Hirst, uno de sus puntos de diferencia es que las boletas de entradas se venderán bajo el concepto “libertad para jugar”, esto quiere decir que los clientes podrán comprar el derecho de las 10 atracciones con la que contará y usarlas cuando quiera.

Simon Hirst, director de parques , operaciones y expansión de Falcon´s Beyond

El director de parques de Falcon´s Beyond considera que el Katmandu Park es un complemento a la playa y no una competencia, sumándole al destino de Punta Cana una experiencia única que podrá disfrutar cada turista que viste la zona.

Horarios:el parque estará abierto desde las 10:00 de la mañana hasta la 1:00 de la madrugada. Edades: se permitirá el acceso a adultos y niños partir de los 2 años de edad. Costo: 120 dólares adultos y 85 dólares los niños

Los avances del parque fueron presentados por Hirst en la feria de turismo DATE 2022, celebrada en Punta Cana. Explicó que se espera recibir al día unos 4 mil visitantes a Katmandu y que ya cuentan con un éxito en Mallorca, España.

Atracciones del parque

El parque cuenta con 10 atracciones que ofrecerán, según sus ejecutivos, la experiencia interactiva en tiempo real, así como efectos especiales que incluyen en algunos de ellos viento, olfato, luz y audio.

1. The Quest: Los participantes se unen a otros en una batalla épica donde se pone a prueba el ingenio en un "laboratorio secreto".

2. Teatro Suspendido o Suspended Theater (la primera de su tipo): En esta atracción los visitantes sentirán volar a través de "aguas místicas" en un sumergible para defender un reino submarino.

3. Dark Ride 4D : Se trata de descubrir los legendarios secretos de la misteriosa joya roja Desirata mientras se busca en las cuevas de hielo en las profundidades del Himalaya.

4. Torneo interactivo: Una aventura en robot gigante a través de una batalla de ajedrez multidimensional.

5. Expedition Golf en el Himalaya: Atraviesa picos y glaciares de fábula mientras juegas hasta 36 hoyos en dos campos distintos con amigos o familia. Te esperan desafíos alucinantes. Espera lo inesperado.

6. El Reto de las Cuerdas: Se trata de una atracción de alpinismo con un circuito de cuerdas de 18 metros de altura.

7. Mítica Carrera de Obstáculos: Para probar fuerza, agilidad y habilidad.

8. Soft Play Adventure: Toboganes gigantes, batalla de bolas interactivas, camas elásticas, túneles, etc.