Temblor de 5 sacude Santo Domingo, San Cristóbal y otras provincias

Un temblor de 5 en la escala de Richter se sintió la tarde de este lunes en el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y otras provincias, informó hoy el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Según el informe preliminar, el sismo, que inicialmente tuvo un reporte de 4.5 y posteriormente fue actualizado a 5, ocurrió a 13 kilómetros al norte de Estebanía, provincia de Azua, a las 3:13 p. m.

Hasta el momento no se han reportado lesionados o daños materiales.

Qué hacer ante un sismo

Mantener organizada su área de trabajo e identifique áreas seguras.

Asegurar los objetos que puedan caer.

No ubique objetos pesados en lugares altos.

Participe en los ejercicios de simulacros de evacuación.

No obstaculice las rutas de evacuación y punto de reunión de su localidad.

Identificar las rutas de evacuación del local o su casa e identificar los medios contra incendios y botiquín.

Asegurar los tanques de almacenamiento de combustibles o tanques de gas. Hay que tener especial cuidado con la ubicación de productos tóxicos o inflamables, a fin de prevenir fugas o derrames, durante el movimiento.

Cada local o su hogar deberá de tener a una estación de emergencias (linternas con baterías, capotas de agua, botas y botiquín de primeros auxilios).

¿Qué hacer durante de un sismo?

Si se encuentra en el interior de la localidad

Mantener la calma y extenderla a los demás.

En caso de riesgo, si no es posible salir, agáchese y colóquese debajo de un escritorio, mesa u otro objeto, cubriéndose la cabeza con los dos brazos. En caso contrario localice un lugar seguro.

No abandone la instalación o su hogar durante el movimiento de tierra, espere que pase.

No utilice los ascensores ni escaleras, durante el movimiento de tierra.

Manténgase alejado de ventanas de vidrio y otros objetos que puedan caer encima.

Una vez terminado el sismo, salga de la estructura, siguiendo las instrucciones de la Brigada de Alarma y Evacuación. No grite, no corra y no empuje.

Si se encuentra en el interior de un vehículo

Deténgase en un lugar abierto y permanezca en el interior de este.

Si está en el área del estacionamiento o en la calle, mantenerse alejado de los edificios altos, postes de energía eléctrica y árboles.

Si estas conduciendo un vehículo, trate de detenerse y colocarse en un lugar seguro.

Si se encuentra en espacios abiertos

Aléjese rápidamente de las estructuras, cables, letreros, postes u objetos que puedan caer.

Si se encuentra en un lugar con muchas personas

Quédese allí y protéjase con algún elemento sólido, llevándose las manos a la cabeza y colocándose de rodillas.

Acostúmbrese a localizar las salidas de emergencias cuando ingrese a una localidad, así tendrá mucho a su favor.

Si se encuentra próximo a la salida, salga con calma y no grite, no corra y no empuje.

¿Qué hacer después de un sismo?

Informe si percibe una fuga de gas.

No encienda llamas ni accione interruptores eléctricos sin la autorización de los responsables.

Después de ocurrir el terremoto o movimiento de tierra, la brigada de emergencias dará las instrucciones, de si es necesario o no evacuar la instalación.

Prepárese para la posible ocurrencia de más sismos. Las réplicas pueden ser tan grandes como el sismo.

En caso de tener que evacuar la instalación, tome la ruta de evacuación más cercana, y diríjase su punto de reunión correspondiente.

Se debe esperar a que el equipo de apoyo (mantenimiento), revise los daños y determine la condición en que se encuentra la infraestructura, para indicar si es o no seguro volver a ocuparla.

Si ingresa a la oficina verifique que no haya objetos que le puedan caer encima.

Aquellas personas que se encuentren atrapadas entre los escombros deberán intentar escapar de los mismos, mediante los huecos existentes. Si esto no es posible, deberán utilizar un silbato, pedir ayuda, emitir algún sonido o golpear algún objeto, para llamar la atención de los equipos de rescate, pero sobre todo se debe mantener la calma.

Obedezca las instrucciones de las autoridades competentes (bomberos, Defensa Civil, COE, entre otras), ya sea internas o externas.

No hay que mover a personas gravemente heridas a menos que sea necesario. Espere a que lleguen equipos de rescate o primeros auxilios.

Finalmente, el jefe de Punto de Reunión o jefe de Emergencias, darán las instrucciones para retornar o no, a la instalación.

