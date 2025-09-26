La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) anunció este viernes que la línea 1 del Teleférico de Santo Domingo, desde la estación Gualey hasta la parada Charles de Gaulle (T1-T4) se encuentra "temporalmente fuera de servicio" a causa de las condiciones climáticas que están ocurriendo en el área donde opera el sistema.

La Opret señaló en un breve comunicado que "una vez se normalice la condición climática será reanudado el servicio".

La medida se debe a "condiciones climáticas adversas provocadas por una onda tropical que afecta el área en la que opera el sistema".

La ciudad de Santo Domingo se encuentra en alerta roja por riesgo de crecidas e inundaciones debido al paso de una onda tropical que está provocando intensas lluvias, según indicó el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en su último informe preliminar.

