Strukturat LDT, del caso Medusa, no pertenece a los Bonetti

Frente al caso Medusa y la mención de dos personas de apellido Bonetti como partícipes del supuesto entramado corrupto que organizó el exprocurador Jean Alain Rodríguez en la Procuraduría General de la República (PGR), el Grupo SID ha aclarado que Enrique Ernesto Bonetti Galván no forma parte del núcleo familiar Bonetti Guerra, que maneja las marcas del Grupo SID.

Bonetti Galván es un ejecutivo que menciona el expediente del caso Medusa por su relación con la empresa Strukturat LTD, dedicada a la infraestructura metálica. El caso describe que, contrario a su área de experiencia, Strukturat LTD fue contratada por la PGR para los movimientos de tierra en el terreno en que se construía la Penitenciaría La Nueva Victoria.

También aparece su nombre en la creación de la empresa Materiales de Construcción LTD, para lavado de activos a través de la compra de cemento a la empresa CEMEX Dominicana.

Tampoco pertenece al núcleo empresarial SID la señora María Isabel Terán Pérez de Bonetti, quien aparece en el tercer cuadro delictivo que relaciona a Enrique Bonetti al caso Medusa. Este se desarrolla alrededor de la empresa Serviamed Dominicana SRL, empresa de importación, distribución y comercialización de todo tipo de artículos y equipos médicos, que habrían utilizado para vender equipos sanitarios antivandálicos (duchas, lavamanos e inodoros combinados) para los recintos penitenciarios.

Bonetti es un apellido sonoro y de renombre en República Dominicana por su relación al entorno empresarial nacional. Las marcas de la familia Bonetti Guerra abarcan desde MercaSID, Induveca, Agua Crystal, Induspalma, el partido de béisbol profesional Leones del Escogido y las gasolinerías Next.

En una carta dirigida a la dirección de ACENTO, Ligia Bonetti Du-Breil, presidenta ejecutiva del Grupo SID, aclara los siguientes aspectos:

El Grupo SID , sus empresas y el núcleo familiar Bonetti Guerra , no están imputados en el expediente del caso Medusa y tampoco son referencias en ningún grado en el mismo.

, sus empresas y el núcleo familiar , no están imputados en el expediente del caso Medusa y tampoco son referencias en ningún grado en el mismo. Ninguna de las empresas bajo la sombrilla de Grupo SID participó en licitaciones de la PGR relacionadas con reforma carcelaria o con cualquier otro tema.

participó en licitaciones de la PGR relacionadas con reforma carcelaria o con cualquier otro tema. La sociedad Strukturat, empresa que aparece relacionada con movimiento de tierras en licitaciones de la PGR, está bajo control de fondos de inversión pertenecientes a otro grupo empresarial del país, y no tiene vínculo de ninguna naturaleza con Grupo SID o el núcleo familiar Bonetti Guerra.

La señora Ligia Bonetti Du-Breil entregó a ACENTO copia de una carta que el director-secretario de Strukturat LTD, Leonel Melo Guerrero, dirigió a Roberto Bonetti, del Grupo SID, en la que detalla que “los accionistas principales de Strukturat LTD, con un 99% del capital de la misma, son tres compañías que son propiedad de fondos de inversión gestionados por INICIA LTD, donde José Miguel Bonetti Guerra, Roberto Bonetti Guerra, Inversiones Boguer SRL y Grupo SID no tienen ningún tipo de participación".

En segundo lugar, indica que “la gestión y gobernanza de Strukturat LTD es responsabilidad única y exclusiva de INICIA LTD y sus gestores afiliados.”

Bonetti Du-Breil continúa esclareciendo que:

Industria Popular, empresa donde los Bonetti Guerra tienen una participación minoritaria, aparece como uno de los más de 800 accionistas de Strukturat , con menos de una acción, que representa el 0.0004% del capital de esta última, derivado de Metaldom , por lo que no tiene ningún poder de decisión ni de gestión en esa empresa.

tienen una participación minoritaria, aparece como uno de los más de 800 accionistas de , con menos de una acción, que representa el 0.0004% del capital de esta última, derivado de , por lo que no tiene ningún poder de decisión ni de gestión en esa empresa. El ejecutivo responsable de la gestión no forma parte de Grupo SID , ni ha sido empleado del mismo ni está legalmente vinculado al núcleo familiar Bonetti Guerra .

, ni ha sido empleado del mismo ni está legalmente vinculado al núcleo familiar . La sociedad Serviamed Dominicana, otra firma a partir de la cual se ha generado ruido con relación al apellido Bonetti, es un emprendimiento particular que tampoco forma parte de Grupo SID.

Las explicaciones por parte del Grupo SID surgieron a partir de la publicación que hizo ACENTO sobre la mención que hace el Ministerio Público de Enrique Ernesto Bonetti Galván y María Isabel Terán Pérez de Bonetti en el caso, ninguno imputado ante la justicia