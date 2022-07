La forma en que Jean Alain cobró comisiones de las constructoras de La Nueva Victoria

Un empleado de la empresa Cemex Dominicana figura como pieza importante en el proceso de lavado de activos que, según la teoría fáctica del Ministerio Público en el expediente del caso Medusa, hacía el exprocurador Jean Alain Rodríguez con ayuda de Enrique Bonetti Galván. Aunque el expediente no lo aclara, el señor Enrique Bonetti Galván no guarda ninguna relación con la familia Bonetti Guerra, accionista principal de la Mercasid.

Si de nombres mencionados se habla, el Ministerio Público señala a Gonzalo Rueda Castillo, encargado de venta y comercializador de productos de Cemex; y a José Antonio Cabrera Guerra, director de Cemex para República Dominicana, Puerto Rico y Haití. El primero aparece por tener contacto con Bonetti Galván y el segundo con Jean Alain Rodríguez.

Varias preguntas surgen en todo esto, vinculadas con la empresa mexicana: ¿Cemex sabía que era parte de un entramado corrupto? ¿Qué relación existía entre los tres actores? ¿Quiénes más se vieron involucrados? Y la mayor duda: ¿De cuánto dinero habla el Ministerio Público?

Dice la acusación del órgano persecutor que Bonetti Galván creó la empresa Materiales de Construcción LNV poco tiempo después de que comenzaron las obras para la Penitenciaría La Nueva Victoria. Materiales de Construcción LNV es la segunda compañía asociada Bonetti Galván.

La trama descrita por el Ministerio Público dice que fue él quien le ofreció a Jean Alain Rodríguez que la Procuraduría General (PGR) tuviera un contrato de comisión con Cemex Dominicana si las compañías contratistas que estaban trabajando en el proyecto La Nueva Victoria se comprometían a comprar el cemento asfáltico únicamente a Cemex Dominicana. Para ese contrato, habría creado la empresa Materiales de Construcción LNV.

Al momento de darse ese encuentro, ya los contratistas de la PGR eran:

“La empresa Materiales de Construcción LNV se constituyó el 13 de marzo del 2019 con el objeto social de la venta de todo tipo de materiales de construcción”, indica el Ministerio Público, y continúa explicando que es de Enrique Bonetti Galván, aunque los accionistas son Ronny Alexander Camilo Fernández e Hidalma De Castro Martínez.

Bonetti Galván se habría acercado al señor Gonzalo Rueda Castillo, encargado de venta y comercializador de productos de Cemex para presentarle la oportunidad de venderle concreto a los constructores de La Nueva Victoria, aunque el Ministerio Público no explica cómo Bonetti conoció a Rueda Castillo.

Según las fuentes que consultó el Ministerio a través de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), las personas que se encargaron de hacer los "amarres" desde la PGR fueron Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, director administrativo, y Jenny Marte Peña, directora de ingeniería. Ellos eran los que trataban el tema de las compras exclusivas a Cemex con los contratistas.

De hecho, la PEPCA resalta que Cemex no estaba al tanto de las exigencias que hacían los funcionarios de la PGR. Es decir, que Cemex no sabía que estaban obligando a los contratistas a que su empresa fuera la única proveedora del cemento asfáltico y hormigón.

El entramado provocó la sobrevaluación de los materiales. Un ejemplo es lo que declaró la empresa contratista Constructora Woxxen a la PEPCA, que tuvo que comprarle el hormigón a Cemex por más de 5 mil 500 pesos el metro cúbico, cuando lo adquiría con otro proveedor a un precio de 4 mil 800 pesos por metro cúbico. Una diferencia de 700 pesos por metro cúbico.

La excusa de la PGR para sólo aceptar la materia de Cemex Dominicana era que “de no usarse ese hormigón, la obra no se recibiría por no contar con la calidad que ellos buscaban.”