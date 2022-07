Así manipulaban los procesos de compras y contrataciones Jean Alain y su equipo, según expediente

Jean Alain Rodríguez.

A su llegada a la Procuraduría General de la República (PGR), Jean Alain Rodríguez instauró una estructura criminal mediante la cual manipulaba los distintos procesos de compras y contrataciones.

En efecto, según el expediente acusatorio de la operación Medusa, se seleccionaba a proveedores que previamente habían sido elegidos por la supuesta estructura dirigida por el exprocurador, a cambio de un porcentaje de las obras y servicios a contratar.

“Para materializar las manipulaciones de los procesos de compra, el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez formó un comité de compras y contrataciones que respondiera a sus intereses, es así, que mediante el Auto 00017 de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), modifica la conformación de uno de los miembros del comité de compras del Ministerio Público, designando al acusado Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, en calidad de director general administrativo del Ministerio Público”, precisa el documento.

Mientras que, a través del Auto 00020, del 14 de septiembre del 2016 se designó a Víctor Manuel Lora Imbert como representante del procurador general de la República, por ante el Comité de Compras y Contrataciones, en sustitución de la magistrada Carmen Díaz Amezquita.

“El designio para violar la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, era tan manifiesto que aunque en el cuerpo del Auto No. 00020, anteriormente citado, el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, señala que dicho comité está conformado por cinco miembros y describe cuales son los funcionarios que lo integran, sin embargo, en ninguna de las actas del comité de compras de la gestión del ex Procurador figura la directora del área de planificación y desarrollo o su equivalente, ni tampoco explican la razón de su ausencia en las actas del comité de compras y contrataciones”, indica.

El Ministerio Publicó también precisa que aunque de manera formal existía un Comité de Compras y Contrataciones en la PGR, el mismo no funcionaba, en virtud de que las actas eran firmadas por los miembros del comité sin ser sometidas a deliberación, toda vez que estos no tenían poder de decisión ni independencia.

“Esas decisiones eran tomadas por el comité de facto que lo integraban Jean Alain Rodríguez Sánchez, Rafael Stefano Cano Sacco y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y ellos a su vez tenían como brazos operativos a Rafael Antonio Mercede Marte, Johannatan Loanders Medina Reyes y Francis Ramírez Moreno”, indica el documento.

Para el Ministerio Público esto es “una clara evidencia” de que Jean Alain quería tener su propio comité de compras para poder manejar los procesos.

Dice que la cancelación del proceso de Licitación Pública Nacional para la “Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos para a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del país”, el cual inició con él acta número 135-2016, del 16 de septiembre del 2016 y fue cancelada mediante el acta número 137-2016, de fecha cuatro de octubre del 2016, y en la misma acta fue reiniciado el proceso.

“Sin embargo, para la adjudicación del referido proceso el comité de compras ya se había restructurado con las personas de confianza del ex procurador Jean Alain Rodríguez Sánchez. Para asegurar que los oferentes que ganaran los procesos de compras fueran los previamente seleccionados por la estructura criminal, los acusados Rafael Antonio Mercede Marte y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, una vez que eran depositados los “Sobres B” de oferta económica, se trasladaban de noche a las oficinas sede de Procuraduría General de la República, procedían a abrir los referidos sobres, tomaban notas de las ofertas realizadas por todos los oferentes y luego, si eran menores a la de los suplidores de confianza del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, les decían a estos que modificaran la oferta con montos más bajos, y luego de estos modificar las ofertas, se las entregaban a Rafael Antonio Mercede Marte quien sustituía las ofertas económicas y las volvía a sellar”, explica la acusación.

Dice que, de esta manera, las empresas allegadas al círculo del exprocurador tenían los precios más bajos y resultaban ganadores de los procesos.

En otros casos, agrega el expediente, se descartaban los oferentes por cualquier detalle técnico, alegando que no cumplían con los requisitos de los pliegos de condiciones.

Sin embargo, alegadamente, los oferentes seleccionados por la estructura criminal tampoco cumplían con los pliegos de condiciones.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) también precisa que el 16 de agosto del 2016, al ser designado en la PGR, Jean Alain Rodríguez llevó consigo a la mayoría de sus principales colaboradores en el CEI-RD, institución en la que estuvo como Director Ejecutivo en el periodo 2012-2016.

Entre los citados colaboradores se encuentra Rafael Stefano Canó Sacco (Director de Gabinete), así como los acusados Jonnathan Joel Rodríguez Imbert (Director General Administrativo del Ministerio Público), Alfredo Alexander Solano Augusto (Sub-Director Financiero) y Javier Alejandro Forteza Ibarra (Director de Tecnología de la Información).